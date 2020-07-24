فيديو لشخص يمتطي جملا بزي عسكري يثير جدلا في السعودية.. والشرطة توضح

تداول ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو غريب، يظهر رجلًا يرتدي زيًا عسكريًا ويتجول على ظهر جمل في شوارع مكة المكرمة.

وأصدرت شرطة مكة المكرمة بيانًا، توضح فيه تفاصيل القصة التي أثارت جدلًا واسعًا بين السعوديين على موقع ”تويتر“.

#الايام_الصعبه

رجل أمن في مكة راكب على جمل

شكله ماعنده سياره 🐪🐪🐪 pic.twitter.com/Thc7HbENDy — العتيبي 💛 (@Bande055) July 23, 2020

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي: ”باشرت دوريات الأمن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن شخص ممتطيًا جملًا في أحد شوارع العاصمة المقدسة، وهو يرتدي زيًا عسكريًا“.

وأضاف الغامدي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس): ”اتضح أنه مواطن بالعقد الرابع من العمر، ويعاني من اعتلالات نفسية“.

وأشار إلى أنه تم إخضاع ذلك الشخص للفحص الطبي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.