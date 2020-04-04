إعصار يتسبب بسقوط 28 راكبا من عبارة في جزر سليمان‎

سقط 28 راكباً على الأقل في البحر كانوا على متن عبارة تقلّهم إلى بلداتهم، في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجدّ، قبالة سواحل جزر سليمان جراء إعصار، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم السبت.

وصرّح رئيس الوزراء ”ماناسي سوفاغاري“ في خطاب إلى الأمة، أن ”عدداً من الركاب فُقدوا في البحر بعد أن سقطوا من على متن“ عبارة غادرت المرفأ، ”رغم عدة تحذيرات من الأحوال الجوية“ في وقت كان الإعصار هارولد يتوجّه إلى جزر سليمان. وأضاف أن ”عملية بحث جارية حالياً“.

ولم يدرك ربان العبارة اختفاء الركاب إلا بعد وصوله، وفق وسائل إعلام.

وكانت سفينة ”ام في تايماريهو“ قد غادرت مساء الخميس العاصمة هونيرا باتجاه منطقة ويست ارياري على جزيرة مالايتا التي تبعد أكثر من 120 كلم. وتندرج رحلتها ضمن برنامج الحكومة لإجلاء أشخاص إلى بلداتهم الأصلية بهدف مكافحة كورونا المستجدّ.

وروى ناجون أن أشخاصاً عدة سقطوا من السفينة؛ بسبب أمواج هائلة ورياح عاتية، مع حصيلة تصل إلى 28 وفاة، وفق وسائل إعلام محلية.