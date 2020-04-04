4 وفيات و140 إصابة جديدة بـ“كورونا“ في السعودية

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، وفاة 4 أشخاص بكورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في المملكة إلى 29 حالة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث قوله: إنه ”تم تسجيل 140 إصابة جديدة في المملكة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 2179، بينما وصل عدد المتعافين إلى 420“. #عاجلمتحدث #وزارة_الصحة: بلغ إجمالي…