 4 وفيات و140 إصابة جديدة بـ“كورونا“ في السعودية – إرم نيوز‬‎

4 وفيات و140 إصابة جديدة بـ“كورونا“ في السعودية

4 وفيات و140 إصابة جديدة بـ“كورونا“ في السعودية

المصدر: إرم نيوز

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، وفاة 4 أشخاص بكورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في المملكة إلى 29 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث قوله: إنه ”تم تسجيل 140 إصابة جديدة في المملكة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 2179، بينما وصل عدد المتعافين إلى 420“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
السعودية
صحة
كورونا
وفاة
تاريخ النشر
تاريخ التحديث