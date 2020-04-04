4 وفيات و140 إصابة جديدة بـ“كورونا“ في السعودية

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، وفاة 4 أشخاص بكورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في المملكة إلى 29 حالة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث قوله: إنه ”تم تسجيل 140 إصابة جديدة في المملكة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 2179، بينما وصل عدد المتعافين إلى 420“.
#عاجل
متحدث #وزارة_الصحة: بلغ إجمالي المتعافين 420 حالة في المملكة، وسجلنا 4 حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 29 حالة وفاة. #كلنا_مسؤول #واس_عام
— واس العام (@SPAregions) April 4, 2020
#عاجل
متحدث #وزارة_الصحة: سجلت المملكة 140 حالة جديدة مصابة بـ #فيروس_كورونا، من بينها حالتين مرتبطة بالسفر.#كلنا_مسؤول#واس_عام
— واس العام (@SPAregions) April 4, 2020