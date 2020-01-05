حيوانات نافقة تنتشر بمدينة أسترالية بسبب الحرائق (فيديو)

تصطف آلاف الحيوانات النافقة جراء الحرائق الأسترالية على الطريق المؤدي لمدينة باتلو التي تعد من أكثر المدن تضررا من حرائق الغابات التي اندلعت نهاية الأسبوع الماضي.

وصور بعض المسافرين العائدين إلى مدينة نيو ساوث ويلز الريفية، مشاهد مرعبة وصادمة لمئات الحيوانات من الكوالا والكانغارو والخراف بعد نفوقها بسبب الحرائق على الطريق الرئيس لمدينة باتلو ومازالت الأدخنة واللون البرتقالي يكسوان الأجواء.

ونشر مات روبرتس، مصور قناة ABC عبر صفحته على ”تويتر“ مشاهد صادمة للأعداد المهولة من الحيوانات المحترقة والنافقة على الطريق وامتلاء الحقول بالأغنام الميتة، وكتب معلقا أن ذلك أسوأ شيء رآه في حياته.

وأظهر مقطع فيديو آخر تم تحميله بواسطة فندق باتلو، الأغنام النافقة التي تراكمت والتي حاولت في وقت سابق تحطيم الأسوار هربا من النيران.

وقضت الحرائق على 1.000.000 متر مربع من الأدغال وخرجت النيران عن السيطرة، وأتت على أكثر من 50 ألف رأس من الحيوانات الجرابية مثل الكوالا والكنغر.

والجدير بالذكر أنه إلى الآن مازالت عمليات الإخلاء والطوارئ قائمة في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وجنوب أستراليا حيث من المرجح أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة وشدة الرياح إلى نشوب حرائق أخرى مدمرة.

وتسببت تلك الحرائق في كوارث بيئية وأيكولوجية خطيرة، إذ اندلع في نيو ساوث ويلز ما لا يقل عن 150 حريقا والتي نجم عنها سقوط 19 قتيلا وحرق أكثر من3.6 مليون هكتار من الغابات ودمار أكثر من1365 منزلا بالمدينة.

أما في مدينة فيكتوريا فقد اندلع ما يقرب من 50 حريقا وسقط قتيلان و6 أشخاص مازالوا في عداد المفقودين، واحترق أكثر من 784 ألف هكتار من الغابات ودمر أكثر من 330 مبنى.

أما جنوب أستراليا فقد شهد 17 حريقا ضخما للغابات أسفر عن وفاه 3 اشخاص وتم تدمير 88 منزلا وغدَت 600 منشأه دون كهرباء بالإضافة لاحتراق أكثر من 100.000 هكتار من الغابات.

وما زال هناك العديد من المدن الأسترالية المتضررة ومازالت إجراءات التأهب القصوى قائمة بسبب التنبؤ باندلاع المزيد من الحرائق.