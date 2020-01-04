سوشيال ميديا الرياضة: مبابي يدعو للصلاة من أجل أستراليا.. وتوني كروس يحتفل بعيد ميلاده الثلاثين (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، التي ترصد من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

مبابي يدعو للصلاة من أجل أستراليا

نشر الفرنسي كليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ للحرائق التي اشتعلت في أستراليا، وعلق مبابي: ”نصلي من أجل أستراليا“.

نيمار في البحر مع أبطال البرازيل

نشر نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة كل من برونو ريزيندي لاعب منتخب البرازيل لكرة الطائرة، وبطل التزحلق على الماء غابرييل ميدينا وعلق نيمار: ”هل كنا سعداء؟“.

دي يونغ يشارك في حملة دعائية جديدة

اشترك فرينكي دي يونغ لاعب نادي برشلونة الإسباني في حملة دعائية لإحدى شركات الملابس الرياضية، حيث نشر اللاعب صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من تدريبات فريقه بالملابس الجديدة، وعلق دي يونغ: ”2020، هيا بنا، تحقق من قصتي معnikefootball ونعود إلى الملعب“.

بيكر في حفل عشاء مع العائلة

نشر أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة عائلته في حفل عشاء، وعلق الحارس: ”وقت العائلة“.

ميلنر يشكر محبيه على التهنئة بعيد ميلاده

حرص جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي على توجيه الشكر لمحبيه، الذين سارعوا بإرسال برقيات تهنئة له بمناسبة عيد ميلاده، حيث نشر اللاعب صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وعلق ميلنر: ”الأمور تسير على ما يرام حتى الآن، فقط أستمتع بشراب عيد ميلاد سريع قبل التدريب، وشكرا للجميع على أطيب التمنيات“.

Going well so far, just enjoying a quick birthday brew before training ???? ⚽️

And thanks to everyone for the best wishes ???????? https://t.co/Vx65v7io5Y pic.twitter.com/fylIvwf89y — James Milner (@JamesMilner) January 4, 2020

كروس يحتفل بثلاثية فريقه في عيد ميلادي الثلاثين

نشر توني كروس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صور له من لقاء فريقه اليوم أمام خيتافي، والذي انتهى بفوز النادي الملكي بثلاثية نظيفة، ووافق اليوم عيد ميلاد كروس الثلاثين، وعلق اللاعب: ”3: 0 في عيد ميلادي الثلاثين“.

3:0 on my 30th birthday ???????? pic.twitter.com/vbEr0SS7ab — Toni Kroos (@ToniKroos) January 4, 2020

لويس فيغو يرحب بالجمال العربية

نشر النجم البرتغالي لويس فيغو صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يجلس بجوار مجموعة من الجمال العربية، وعلق فيغو: ”مرحبا“.

فرانك ريبيري يشكر جماهير فيورنتينا

حرص فرانك ريبيري لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي على توجيه الشكر لجماهير ناديه بعدما حصل اللاعب على جائزة أفضل لاعب في العام المنصرم بناء على تصويت الجماهير، حيث نشر اللاعب فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لأبرز أهدافه مع فيورنتينا، وعلق اللاعب: ”شكرا جزيلا لمشجعي فيورنتينا إنه لشرف عظيم لي“.

???? Grazie infinitamente ai tifosi della Fiorentina! ????????????

È un grande onore per me. ????????#fr7 @acffiorentina pic.twitter.com/8m6mzME5yr — Franck Ribéry (@FranckRibery) January 4, 2020

راموس: نمتلك فريقا رائعا

نشر سيرجيو راموس، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من انتصار فريقه اليوم على نادي خيتافي بثلاثية نظيفة بالدوري الإسباني، وعلق اللاعب قائلا: ”فريق رائع“.

غوميز: لا أكن متألقا إلا في تلك الحالة

نشر الفرنسي غوميز لاعب نادي الهلال السعودي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لأحد الفرص السهلة التي أَضاعها أمس أمام فريق الفيصلي في لقاء دور الستة عشر لكأس خادم الحرمين الشريفين، وعلق غوميز: ”لا توجد قهوة لا يوجد غوميز“.