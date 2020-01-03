مخالفة عامل في الكويت تكلف شركته 33 ألف دولار

تسببت مخالفة أقدم عليها عامل وافد بإحدى شركات الصيانة بالقرب من محطة الزور في الكويت، في تكبيد الشركة غرامة مالية؛ كعقوبة بيئية، بنحو عشرة آلاف دينار (33 ألف دولار).

وتمت معاقبة الشركة التي يعمل بها الوافد؛ بعد إقدامه على تصريف مخلفات ومواد سائلة في البحر، ما يشكل مخالفة للمادة 143 مكررا من قانون البيئة، والتي تصل غرامتها إلى عشرة آلاف دينار، بحسب صحيفة ”القبس“ الكويتية.

وبناءً على البلاغ الوارد بتصريف مخلفات بالقرب من محطة الزُّور، قامت #الهيئة_العامة_للبيئة باتخاذ اللازم ومخالفة الشركة القائمة على الصيانة بالقرب من المحطة طبقاً للمادة 143 مكرراً من قانون حماية البيئة وذلك لتنظيف المعدات المستخدمة ورمي المخلفات بالبحر. pic.twitter.com/62Mfv5svyX — الهيئة العامة للبيئة (@EPA_KW) January 2, 2020

وقالت الهيئة العامة للبيئة، إنها ”خالفت الشركة القائمة على الصيانة بالقرب من محطة الزور؛ طبقا للمادة 143 مكررا من قانون حماية البيئة؛ وذلك لتنظيف المعدات المستخدمة ورمي المخلفات بالبحر“.

ووثقت الهيئة العامة بمقطع فيديو لحظة إقدام العامل على التخلص من المخلفات والمواد السائلة في البحر.