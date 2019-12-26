مصر.. اكتشاف أول حفرية لزاحف بحري عملاق من عصر الديناصورات (صور) ‎

أعلنت جامعة مصرية، الخميس، عن اكتشاف حفرية لزاحف بحري عملاق من عصر الديناصورات، ووجود قرابة 80 % من الهكيل العظمي بالحفرية.

وبحسب بيان لجامعة الوادي الجديد في مصر، تمكن فريق بحثي بقيادة رئيس الجامعة من اكتشاف حفرية لكائن زاحف بحري عملاق عاصر الديناصورات بمدينة الداخلة، ويعتقد أن عمر الحفرية أكثر من 70 مليون سنة.

وأكد الفريق البحثي أن الحفرية كانت محفوظة بشكل جيد جدا، حيث إن 80 % من الهيكل العظمي بها مكتمل وسليم وربما يرجع تاريخها للعصر الطباشيري، وترجع أهميتها إلى أنها أول حفريه شبه كاملة يتم اكتشافها في مصر وأفريقيا لكائن زاحف بحري عملاق.

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة أن أهمية هذا الاكتشاف ترجع إلى أن تلك الكائنات كانت موجودة حتى نهاية العصر الطباشيري، ثم انقرضت بشكل مفاجئ هي وحوالي 95% من الكائنات التي كانت موجودة على سطح الأرض، وبالتالي يفيد ذلك الكشف العلمي في محاولة التعرف على الأسباب والتغيرات المناخية التي أدت لانقراض تلك الأحياء من على سطح الأرض.