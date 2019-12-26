مصري يقتل طفلين لاستيلائهما على كلبه دون إذنه

أطلق عامل مصري النار على طفلين في أثناء لهوهما، لقيامهما بالاستيلاء على كلبه دون إذنه، ليلقيا مصرعهما في الحال.

وتعود تفاصيل الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، يفيد بإطلاق أعيرة على طفلين صغيرين، أحدهما يبلغ من العمر 10 سنوات، والثاني 14 سنة؛ ما أدى إلى وفاتهما.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن عاملا أطلق النار عليهما؛ ما أسفر عن مقتل أحدهما في الحال، وإصابة الثاني إذ تم نقله إلى مستشفى قصر العيني، إلا أنه فارق الحياة.

وكشفت التحريات، أن المتهم بإطلاق النار ارتكب الواقعة، بسبب استيلاء الطفلين على كلب صغير ملك له، وهو ما دفعه للغضب، حيث بحث عنهما، وفور عثوره عليهما يلهوان، تشاجر معهما، ثم أطلق أعيرة نارية، أسفرت عن مقتل الأول فى الحال، ونقل الثانى إلى مستشفى قصر العيني، إلا أنه فارق الحياة.

وتم القبض على المتهم، والتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.