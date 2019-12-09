الأمطار تغرق شوارع لبنان (فيديو)

بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات وأزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، تسبّب المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب لبنان، بفيضانات وسيول أغرقت بعض الشوارع، ومنها منطقة الأوزاعي- السلطان إبراهيم.
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بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات وأزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، تسبّب المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب لبنان، بفيضانات وسيول أغرقت بعض الشوارع، وتحوّلت الطرق إلى بحيرات من المياه ودخلت السيول إلى المنازل والمحال التجارية وأغرقت سيارات بالكامل #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #فيديوهات #trend #news #video #lebanon #لبنان_يغرق #امطار #سيول #مطر #شوارع #لبنان #بيروت
كما أغرقت الأمطار الغزيرة والسيول منطقة الجناح – السان سيمون، وتحوّلت الطرق إلى بحيرات من المياه ودخلت السيول إلى المنازل والمحال التجارية وأغرقت سيارات بالكامل. كما اختلطت مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي التي فاضت عبر المجاري التي لم تعد تستوعب الكم الهائل من المياه.
I have no words#لبنان_يغرق pic.twitter.com/AQGAkFO0wX
— Nour ???? (@itsNourr218) December 9, 2019
و شهد أوتوستراد خلدة ازدحامًا بحركة السير بسبب تجمّع مياه الأمطار، فيما ناشد العالقون الجهات المختصة بفتح الطريق.
وقام سكان المناطق التي غرقت بمبادرات شخصية منهم في مسعاهم لفتح بعض المجاري لتصريف المياه، وسط مناشدات لبلدياتهم لإنقاذهم وضرورة التدخل، واضطر بعضهم إلى استعمال ألواح التزلج المائي للتنقّل في المنطقة.
And the video from the same place #Beirut #صباح_الخير #لبنان_يغرق pic.twitter.com/RY7HEAd5PS
— Lebanese Bonkers (@BonkersLebanese) December 9, 2019
وأطلق المغردون على موقع تويتر هاشتاغ ”#لبنان_يغرق“، حيث تم نشر صور، ومقاطع فيديو للمياه التي داهمت المنازل وأغرقت الشوارع، وكذلك السيارات العالقة في الطرقات.
Me: Trying to solve my problems
Life: #لبنان_يغرق pic.twitter.com/ZUvK5QtnXi
— Ghenwa D (@d_ghenwa) December 9, 2019