الأمطار تغرق شوارع لبنان (فيديو)

بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات وأزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، تسبّب المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب لبنان، بفيضانات وسيول أغرقت بعض الشوارع، ومنها منطقة الأوزاعي- السلطان إبراهيم.

كما أغرقت الأمطار الغزيرة والسيول منطقة الجناح – السان سيمون، وتحوّلت الطرق إلى بحيرات من المياه ودخلت السيول إلى المنازل والمحال التجارية وأغرقت سيارات بالكامل. كما اختلطت مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي التي فاضت عبر المجاري التي لم تعد تستوعب الكم الهائل من المياه.

و شهد أوتوستراد خلدة ازدحامًا بحركة السير بسبب تجمّع مياه الأمطار، فيما ناشد العالقون الجهات المختصة بفتح الطريق.

وقام سكان المناطق التي غرقت بمبادرات شخصية منهم في مسعاهم لفتح بعض المجاري لتصريف المياه، وسط مناشدات لبلدياتهم لإنقاذهم وضرورة التدخل، واضطر بعضهم إلى استعمال ألواح التزلج المائي للتنقّل في المنطقة.

