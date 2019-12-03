الأمطار الغزيرة تربك أنشطة مهرجان مراكش السينمائي

شهدت انشطة مهرجان مراكش السينمائي الدولي بعض الارتباك مساء يوم الاثنين ، بسبب هطول الأمطار ، كإلغاء حفل تكريم الممثلة المغربية منى فتو الذي كان من المقرر إقامته بساحة جامع لفنا.

وكرم المهرجان ليلة الأحد المخرج الفرنسي ”برتران تافرنييه“ داخل القاعة، كما ينتظر تكريم النجم الأمريكي روبرت ريتفورد ، أما النجمة الهندية بريانكا تشوبرا ، فمن المبرمج أن يحتفى بها أيضا في ساحة جامع لفنا ، إذا ما سمحت الأحوال الجوية بذلك.

وغاب الفنانون المغاربة عن السجاد الأحمر مساء الاثنين ، باستثناء الممثلة سناء موزيان ، و الراقصة المتحولة جنسيا نور، التي تصر كل سنة على حضور المهرجان ولفت الأنظار إليها.

وحتى حضور الجمهور كان ضعيفا مقارنة بالأيام الثلاثة السابقة، حيث تعود كثيرون على الاصطفاف على جانبي البساط الأحمر لمشاهدة النجوم ، ومحاولة اغتنام فرصة للسلام عليهم أو التقاط صورة معهم.