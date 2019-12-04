الكويت تصادر طائر بوم فرعونيًا وتخالف صاحبه

صادرت الهيئة العامة للبيئة في الكويت بالتعاون مع شرطة البيئة طائر البوم الفرعوني (Pharaoh Eagle Owl)، الذي يقع ضمن اتفاقية (سايتس) وهي اتفاقية عالمية تُعنى بتنظيم الاتجار بالكائنات الحية المهددة بالانقراض.

وكشفت الهيئة العامة للبيئة أنه تم تحرير مخالفة بحق صاحب البوم، ومصادرة الطائر بالمشاركة مع فريق البوم الكويتي والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، وجاري العمل على إطلاقه في الحياة البرية.

ووقعت الكويت عام 2002 على اتفاقية (سايتس)، وهي اتفاقية عالمية تم بدأ العمل بها منذ عام 1975، وهي تعتبر من أهم المعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على الأنواع البرية (الحيوانات والنباتات) من خطر الانقراض.

وتتوزع الأنواع الخاضعة لنظم اتفاقية (السايتس) على ثلاثة ملاحق، الأول كل الأنواع المهددة بالانقراض، والثاني كل الأنواع غير المهددة بالانقراض حالياً ولكن ربما تصبح كذلك ما لم تخضع لإجراءات تجارية صارمة، والثالث يشمل الأنواع الخاضعة للتنظيم في دول معينة من أعضاء سايتس وأن يكون هناك تعاون من الدول الأخرى للمساعدة في تنظيم التجارة بها.