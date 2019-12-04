دهس طالب أمام مدرسة في الكويت.. في ثاني حادثة من نوعها خلال شهر‎

تعرض طالب في إحدى مدارس الكويت الابتدائية، للدهس أمام مدرسته عقب خروجه منها يوم الأربعاء، في حادثة سبق أن تكررت لطلبة المدارس والتي أنهت حياة بعض الطلاب ومنهم الطالب يعقوب أحمد الجفيني الذي توفي قبل شهر أمام مدرسته.

وبحسب صحيفة ”القبس“ الكويتية، تعرض الطالب (8 أعوام) للدهس أمام مدرسته جوهرة الصالح في منطقة الرقعي، وتم نقله مباشرةً إلى مستشفى الفروانية، حيث وُصفت حالته بالمستقرة.

وضبط رجال المرور الموجودون في منطقة الحادث السائق الذي دهس الطفل، وهو وافد آسيوي تم تحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتداولت مواقع إخبارية، صورة من موقع الحادث حيث ظهرت جموع من الطلبة حول موقع الحادث مع تواجد لسيارات النجدة ورجال المرور الذين باشروا مهامهم بنقل الطفل للمستشفى وضبط السائق.

تعرض طفلة للدهس أمام مدرسة جوهرة الصالح في الرقعي وتواجد دوريات المرور والنجدة. pic.twitter.com/Rm9AaWl1jY — المجلس (@Almajlliss) December 4, 2019

وتتكرر حوادث المرور بشكل دائم في الكويت، إلا أن قضية الحوادث والدهس أمام المدارس باتت تشكل تهديدًا لحياة الطلبة، حيث علت أصوات أولياء الأمور والنشطاء مؤخرًا ”للمطالبة بوضع حل لهذه القضية وتشديد التواجد الأمني وقت دخول الطلبة وانصرافهم من المدرسة وإقامة منطقة لتجمع الطلبة وعدم دخول السيارات إليها“.