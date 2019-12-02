الفلبين تجلي الآلاف وتغلق مطارها الدولي تأهبًا لإعصار قوي

أجلت الفلبين 200 ألف شخص في المناطق الساحلية والجبلية؛ بسبب مخاوف من الفيضانات والانهيارات الأرضية، وقالت إنها ستغلق مطارها الدولي الرئيسي في وقت من المنتظر أن يصل فيه إعصار قوي إلى اليابسة ليل الإثنين.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن الإعصار كاموري، وهو الإعصار العشرون الذي يجتاح البلاد هذا العام، من المتوقع أن يصل إلى اليابسة في جزيرة لوزون الرئيسية بالفلبين محملًا برياح سرعتها 165 كيلومترًا في الساعة، وعواصف سرعتها 230 كيلومترًا في الساعة.

وقالت سلطات المطار: إن جميع مباني الركاب الأربعة بمطار نينوى أكينو الدولي بالعاصمة مانيلا سوف تغلق من الساعة 03:00 إلى 15:00 بتوقيت غرينتش غدًا الثلاثاء كإجراء احترازي.

ورفعت السلطات مستوى التحذير من الأعاصير المدارية في 35 مقاطعة وطلبت من الناس في المناطق الواقعة في مسار الإعصار، وهو من الفئة الثالثة، أن يكونوا في حالة تأهب لمواجهة انهيارات أرضية محتملة وهبوب عواصف وفيضانات ناجمة عن الرياح والأمطار الغزيرة.

وأشارت وكالة مواجهة الكوارث إلى أن 200 ألف شخص تم إجلاؤهم من عشرات المقاطعات في لوزون جنوب البلاد.

وتستضيف الفلبين دورة الألعاب الثلاثين لجنوب شرق آسيا والتي ستستمر حتى 11 ديسمبر/ كانون الأول، وعلقت مسابقات التجديف وركوب الأمواج المقررة في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر.