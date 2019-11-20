الأمطار الغزيرة تعطل إشارات المرور في العاصمة العمانية مسقط (فيديو)

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تسببت الأمطار الغزيرة في العاصمة العمانية مسقط، لتعطل معظم إشارات المرور وحدوث كثافة مرورية عالية، وفق ما أعلنت شرطة عمان السلطانية. وقالت الشرطة، في حسابها الرسمي على تويتر: ”تعطل معظم الإشارات المرورية في محافظة مسقط بسبب هطول الأمطار مع وجود كثافة مرورية عالية“، داعية إلى ”الانتباه عند عبور التقاطعات والتريث قبل العبور“. تعطل معظم الإشارات…