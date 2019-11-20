 الأمطار الغزيرة تعطل إشارات المرور في العاصمة العمانية مسقط (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الأمطار الغزيرة تعطل إشارات المرور في العاصمة العمانية مسقط (فيديو)

الأمطار الغزيرة تعطل إشارات المرور في العاصمة العمانية مسقط (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

تسببت الأمطار الغزيرة في العاصمة العمانية مسقط، لتعطل معظم إشارات المرور وحدوث كثافة مرورية عالية، وفق ما أعلنت شرطة عمان السلطانية.

وقالت الشرطة، في حسابها الرسمي على تويتر: ”تعطل معظم الإشارات المرورية في محافظة مسقط بسبب هطول الأمطار مع وجود كثافة مرورية عالية“، داعية إلى ”الانتباه عند عبور التقاطعات والتريث قبل العبور“.

وشهدت العاصمة العمانية وعدد من ولايات السلطنة تساقطات كثيفة للأمطار؛ نتج عنها مجموعة من الحوادث.

وأعلنت الشرطة احتجاز عائلة بعد انجراف مركبتهم في وادي الكبره بولاية لوى.

وتداولت حسابات إخبارية على موقع تويتر لقطات تظهر التساقط الكثيف للأمطار على مناطق في السلطنة.

 

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سلطنة عمان
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