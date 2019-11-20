الأمطار الغزيرة تعطل إشارات المرور في العاصمة العمانية مسقط (فيديو)

تسببت الأمطار الغزيرة في العاصمة العمانية مسقط، لتعطل معظم إشارات المرور وحدوث كثافة مرورية عالية، وفق ما أعلنت شرطة عمان السلطانية.
وقالت الشرطة، في حسابها الرسمي على تويتر: ”تعطل معظم الإشارات المرورية في محافظة مسقط بسبب هطول الأمطار مع وجود كثافة مرورية عالية“، داعية إلى ”الانتباه عند عبور التقاطعات والتريث قبل العبور“.
تعطل معظم الإشارات المرورية في محافظة مسقط بسبب هطول الأمطار مع وجود كثافة مرورية عالية.
يرجى الانتباه عند عبور التقاطعات والتريث قبل العبور.#شرطة_عمان_السلطانية
— شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) November 20, 2019
وشهدت العاصمة العمانية وعدد من ولايات السلطنة تساقطات كثيفة للأمطار؛ نتج عنها مجموعة من الحوادث.
وأعلنت الشرطة احتجاز عائلة بعد انجراف مركبتهم في وادي الكبره بولاية لوى.
احتجاز عائلة بعد انجراف مركبتهم في وادي الكبره بولاية لوى وإخراجهم من قبل رجال الشرطة والمواطنين وهم بصحة جيدة.#شرطة_عمان_السلطانية
— شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) November 20, 2019
وتداولت حسابات إخبارية على موقع تويتر لقطات تظهر التساقط الكثيف للأمطار على مناطق في السلطنة.
من كورنيش مطرح الآن أمطار غزيره مع صوت اذان العشاء ولله الحمد.
حسين اللواتي#منخفض_المكرمات #أخدود_المكرمات pic.twitter.com/XtBMc5gppy
— سبق عُمان (@sabqoman) November 20, 2019
الحمدلله امطار خير ف مسقط ????#أخدود_المكرمات #مسقط pic.twitter.com/dgaZJ7lHIj
— صالح العريمي (@AloraimiSaleh) November 20, 2019
مساء الخير
أمطار والحمد لله
في مسقط ، القرم pic.twitter.com/HDowN48g9p
— البطاشي (@zUFunmNCTnhwKZF) November 20, 2019
أمطار خير ورحمة مسقط ????????????#منخفض_المكرمات pic.twitter.com/Wdi9YVrUvM
— هُمـــام (@ma7roqi) November 20, 2019