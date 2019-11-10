الإمارات ودول خليجية تحذر من ”مفاجآت“ الطقس السيئ

حذرت الإمارات، مواطنيها من ”مفاجآت“ بسبب الطقس السيئ الذي تشهده البلاد، وسط تحذيرات مشابهة في سلطنة عمان والسعودية، في ظل حالة طوارئ أعلنتها موانئ مصرية؛ بسب تقلبات مناخية، وفق إعلام رسمي.

ودعت الداخلية الإماراتية، السائقين إلى ”أخذ الحيطة والحذر من مفاجآت الطريق؛ نظرًا للرياح الشديدة والأمطار التي تشهدها مناطق متفرقة من الدولة“، دون أن تحدد فترة تلك الأمطار، وفق وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.

وفي سلطنة عمان، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، تنبيهًا بغزارة الأمطار المتوقعة خلال الساعات القادمة على 7 مناطق، بينها العاصمة مسقط.

ودعت ”الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية، وعدم عبور الأودية، وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر“.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس، الأحد، ”هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية وتكون الضباب“ على 11 منطقة، بينها العاصمة الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تنبيهًا يدعو ”الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول“، مشيرة إلى أن تقلبات الجو مستمرة حتى الجمعة.

وفي مصر، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى بموانئها الستة، بثلاث محافظات: السويس، البحر الأحمر، جنوب سيناء (شرق)؛ لمواجهة التقلبات المناخية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وتضمنت الاستعدادات، التجهيز لإجراءات مجابهة الأمطار والسيول، وتزويد الموانئ بالمولدات الكهربائية وإغلاق الموانئ في حالة سوء الأحوال الجوية وزيادة شدة الرياح وارتفاع الأمواج.

وتنتظر مصر ”نوة“ مناخية تعرف باسم المكنسة، تبدأ في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، لمدة 4 أيام، وتضرب السواحل الشمالية للبلاد، ويصاحبها عواصف وأمطار غزيرة وانخفاض في درجة الحرارة، وفق إعلام محلي.