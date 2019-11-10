الأمطار تعم مناطق الإمارات (فيديو)

شهدت مدن أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة في دولة الإمارات، تساقط أمطار تراوحت ما بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، وذلك تزامنًا مع المنخفض الجوي الذي عم غالبية دول الخليج الستة.

وكان المركز الوطني للأرصاد في الإمارات قد توقع أن يكون طقس هذا اليوم غائمًا بوجه عام، مع تساقط السحب على مناطق متفرقة من الإمارات، مع انخفاض في درجات الحرارة، وستكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة مع السحب، وتكون مثيرة للأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وفي إمارة دبي لوحظ تساقط أمطار خفيفة منذ صباح اليوم الأحد، مع أجواء ملبدة بالسحب.

اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب ..

بداية امطار الخير على #دبي اجواء جميلة جدا pic.twitter.com/JsboS7DR3O — Dr. Thafar MAAITAH, MSyI, F.SPA, F.ISRM/ GCC R.DIR (@THAFFAR) November 10, 2019

وفي ظل توقع المزيد من الأمطار، نصحت شرطة دبي سائقي السيارات بتخفيف السرعة أثناء هطول الأمطار لتجنب انزلاق المركبة المفاجئ.

بدورها، حذرت شرطة أبوظبي السائقين من ”الانشغال بالهاتف والتصوير“، ودعت الجميع إلى ”توخي الحيطة والحذر بسبب تقلب الأحوال الجوية“.

#تحذير | #شرطة_أبوظبي ترجو من الأخوه السائقين توخي الحيطة والحذر بسبب تقلب الأحوال الجوية و عدم الإنشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق. — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) November 10, 2019

في رأس الخيمة، سجل المركز الوطني للأرصاد تساقط أمطار قوية، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الأجواء الماطرة في منطقة ”شعم“ وجبل جيس.

وفي الفجيرة التي تشهد منذ مساء أمس تساقط أمطار غزيرة، تواصلت الأمطار اليوم، في وقت لجأت فيه بعض المدارس إلى تعليق الدراسة في ظل الأجواء المناخية الحالية.

وفي إمارة الشارقة، شهدت مدينة خورفكان هطولًا للأمطار، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، حيث تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تساقط الأمطار في عدة مناطق مع الشارقة.

أمطار الخير على الشارقة صباح اليوم

اللهم صيبا نافعا#الامارات pic.twitter.com/T3KkFgq0wp — ???? الطبيعة????والطقس???? (@NatandWet) November 10, 2019

وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات و الكوارث قد دعت الجمهور في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع ”تويتر“، إلى ”توخي الحيطة والحذر، مع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها البلاد حاليًا، والتي سيصاحبها سقوط للأمطار المتفاوتة والرياح المثيرة للأتربة مع احتمال تدني الرؤية بشكل كبير“.