 الإمارات.. هطول أمطار غزيرة على مدينة خورفكان (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الإمارات.. هطول أمطار غزيرة على مدينة خورفكان (فيديو)

الإمارات.. هطول أمطار غزيرة على مدينة خورفكان (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

شهدت مدينة خورفكان بإمارة الشارقة في الإمارات مساء اليوم هطولًا للأمطار، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تساقط الأمطار في خورفكان.

وكان المركز الوطني الإماراتي للأرصاد الجوية أكد في وقتٍ سابق أن إعصار ”مها“ سيؤثر على الإمارات العربية المتحدة.

وحث المركز الجمهور على متابعة التقارير الرسمية الصادرة عنه، وتجنب نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من طرق التواصل.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أمطار
الإمارات
المناخ
تاغ
حالة الطقس
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة