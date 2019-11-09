الإمارات.. هطول أمطار غزيرة على مدينة خورفكان (فيديو)

شهدت مدينة خورفكان بإمارة الشارقة في الإمارات مساء اليوم هطولًا للأمطار، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تساقط الأمطار في خورفكان.

هطول امطار غزيرة في مدينة خورفكان قبل قليل.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/hROhUm2unZ — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 9, 2019

وكان المركز الوطني الإماراتي للأرصاد الجوية أكد في وقتٍ سابق أن إعصار ”مها“ سيؤثر على الإمارات العربية المتحدة.

وحث المركز الجمهور على متابعة التقارير الرسمية الصادرة عنه، وتجنب نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من طرق التواصل.