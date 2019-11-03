سلطنة عمان: العاصفة ”مها“ تتحول إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى

قالت دائرة الأرصاد الجوية العُمانية، اليوم الأحد، إنّ الحالة المدارية المعروفة باسم ”مها“ المتواجدة شرق وسط بحر العرب، تطورت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

وأوضحت الدائرة أنّ ”سرعة الرياح حول مركز الإعصار وصلت إلى 65 عقدة وتبعد حاليًا 850 كم عن أقرب نقطة في السلطنة (رأس مدركة) مع استمرار تحركه باتجاه الشمال / الشمال الغربي نحو وسط بحر العرب“.

توضح الصورة الجوية تكثف ونشاط السحب على محافظتي شمال وجنوب الشرقية وعلى سواحل بحر عمان pic.twitter.com/acM3OIpQcY — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) November 3, 2019

من جهته، أشار المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة العُماني، إلى ”احتمالية تغيير الإعصار لمسار حركته نحو الشمال الشرقي باتجاه سواحل الهند خلال الـ 48 ساعة القادمة“.

وأشار إلى أنّه ”لا يوجد احتمال لأيّ تأثيرات مباشرة (على السلطنة) خلال الأيام الأربعة المقبلة“.

وبين المركز أنّ ”تحاليله توضح أن الحالة المدارية (كيار) بدأت بالتلاشي بالقرب من جزيرة سقطرى والقرن الإفريقي“.

بدوره، نشر عبدالله خضوري، ‏‏‏‏‏‏‏خبير الأرصاد العُماني، عبر صفحته في ”تويتر“، صورًا توضح مسار الإعصار ”مها“.

وكان المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، حذر الجمعة، من اضطراب بحري على الساحل الشرقي للدولة، ابتداءً من الإثنين؛ بسبب العاصفة المدارية (مها)، – قبل أن تتحول إلى إعصار-.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن المركز، توقعه أن ”يشهد البحر على الساحل الشرقي للدولة اضطرابًا، وأن يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل فترة المد العالي“.