آخر تطورات حالة كيار المدارية والعاصفة مها وتأثيراتهما على سلطنة عمان وسقطرى

وصل الإعصار كيار، اليوم السبت، إلى جزيرة سقطرى اليمنية، بعد تحوله في وقت سابق إلى منخفض مداري، بحسب ما أشار إليه خبراء وهيئات أرصاد.

وذكرت هيئة الأرصاد العمانية أن ”الصورة الجوية توضح عبورًا مع التأثير المباشر للمنخفض المداري (كيار) على جزيرة سقطرى مع تدفق السحب وفرص لهطول أمطار متفرقة على سواحل محافظة ظفار“.

وأشارت الهيئة إلى أن ”العاصفة المدارية (مها) تستمر بالتحرك شمالًا/شمال غرب نحو وسط بحر العرب“.

الصورة الجوية توضح عبور مع التأثير المباشر للمنخفض المداري (كيار) على جزيرة سقطرى مع تدفق السحب وفرص لهطول أمطار متفرقة على سواحل محافظة ظفار ، فيما تستمر العاصفة المدارية (مها) بالتحرك شمال/شمال غرب نحو وسط بحر العرب. pic.twitter.com/2x0qgLP0eF — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) November 2, 2019

ووجه خبير الأرصاد والباحث في علوم المناخ والبيئة العماني، عبد الله الخضوري، نداء إلى سكان جزيرة سقطرى اليمنية بأن فرص تساقط الأمطار على الجزيرة ستكون أمطارًا متفاوتة الغزارة وتكون رعدية أحيانًا مصحوبة برياح نشطة ستستمر ليومين؛ مشيرًا إلى أن الأجواء ستبدأ بالاستقرار تدريجيًا من يوم الاثنين.

ونقل موقع ”حضارم نت“ اليمني عن عضو غرفة الأرصاد والإنذار المبكر في محافظة حضرموت، محمد علي، أن ”مركز عمق المنخفض المداري ”كيار“ يبدأ بملامسة جزيرة سقطرى مسببًا هطول أمطار رعدية كثيفة ورياحًا عاتية وتشكل بعض الفيضانات المحلية على أجزاء الأرخبيل، منبهًا أهالي سقطرى إلى أخذ الحيطة والحذر“.

وأشار إلى أن تأثيرات المنخفض المداري ”كيار“ وصلت إلى جزيرة سقطرى، السبت، على شكل أمطار رعدية.

ونشر حساب ”بوابة بحر عمان للطقس“ مقطع فيديو يوضح آخر صور للأقمار الصناعية للحالات المدارية في بحر العرب، مشيرًا إلى أن كيار يؤثر حاليًا على جزيرة سقطرى ويتجه إلى القرن الأفريقي وأن العاصفة مها تتوسط بحر العرب.