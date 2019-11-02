منخفض ”كيار“ يضرب جزيرة سقطرى اليمنية (صور)

ضرب اليوم السبت، المنخفض الجوي ”كيار“ محافظة أرخبيل سقطرى، اليمنية الواقعة جنوب شبه الجزيرة العربية في المحيط الهندي، وسط هطول أمطار وارتفاع للأمواج وتدفق للسيول.

وقال مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة أرخبيل سقطرى، سعد عامر حمودي، إن المنخفض الجوي كيار ضرب أرخبيل سقطرى في ساعات الفجر الأولى.

وأشار حمودي، عضو لجنة الطوارئ بالمحافظة، إلى أن الأرخبيل يشهد منذ ساعات الفجر الأولى أمطارا بين غزيرة ومتوسطة وخفيفة.

ولفت إلى أن السيول بدأت تتدفق من أودية الجزيرة، فيما شهدت سواحل الأرخبيل ارتفاعا للأمواج من 3 إلى 4 أمتار.

وتناقل مستخدمون بمواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر مناطق مغمورة بالمياه وسط مخاوف من أضرار قد تلحق بالسكان الذي يعانون أصلا من ضعف البنية التحية وقلة الخدمات الحكومية.