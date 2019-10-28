عواصف ورعود وبرد تجتاح حفر الباطن السعودية (فيديو)

عواصف ورعود وبرد تجتاح حفر الباطن السعودية (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقاطع فيديو للأمطار الغزيرة التي رافقتها رياح شديدة وعواصف، وضربت محافظة حفر الباطن، منذ يومين.

وتسببت الحالة الجوية السيئة، والتي أعلنت أمانة محافظة حفر الباطن أنها استمرت نصف ساعة فقط، بوفاة 7 أشخاص على الأقل، وإصابة 11 آخرين، وأضرار مادية مختلفة.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو تساقط المطر الغزير، إضافة لحبات البرد، في حين غمرت المياه شوارع في المحافظة، كما تسببت الرياح الشديدة بأضرار مادية وحوادث مرورية.

كما نشر الناشط في أحوال الطقس، منيف الدليمي، مقطع فيديو لحبات برد بحجم يصل إلى حجم قبضة الكف، في مشهد استثنائي، مؤكدًا أن المنطقة لم تشهد مثل هذا الحجم منذ ربع قرن.

وكانت الأمطار قد هطلت على المحافظة، مساء أمس الأحد، وبلغت كميتها 43 ملم في نصف ساعة فقط.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة