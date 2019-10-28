عواصف ورعود وبرد تجتاح حفر الباطن السعودية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقاطع فيديو للأمطار الغزيرة التي رافقتها رياح شديدة وعواصف، وضربت محافظة حفر الباطن، منذ يومين.

وتسببت الحالة الجوية السيئة، والتي أعلنت أمانة محافظة حفر الباطن أنها استمرت نصف ساعة فقط، بوفاة 7 أشخاص على الأقل، وإصابة 11 آخرين، وأضرار مادية مختلفة.

بدأت الحالة المطرية التي هطلت على محافطة #حفر_الباطن يوم الأحد ٢٨/ ٢/ ١٤٤١ هـ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً ، حيث بلغت كمية الأمطار ٤٣ ملم واستمرت لمدة ٣٠ دقيقة .

وطبقت أمانة #حفر_الباطن خطة الأمطار بالتنسيق مع الدفاع المدني وغرفة العمليات المشتركة . — أمانة محافظة حفر الباطن (@HafrbatinAmana) October 27, 2019

وأظهرت عدة مقاطع فيديو تساقط المطر الغزير، إضافة لحبات البرد، في حين غمرت المياه شوارع في المحافظة، كما تسببت الرياح الشديدة بأضرار مادية وحوادث مرورية.

كما نشر الناشط في أحوال الطقس، منيف الدليمي، مقطع فيديو لحبات برد بحجم يصل إلى حجم قبضة الكف، في مشهد استثنائي، مؤكدًا أن المنطقة لم تشهد مثل هذا الحجم منذ ربع قرن.

برديه #حفر_الباطن هذا اليوم لم تشهد مثلها المنطقه منذو ربع قرن والله اعلم pic.twitter.com/k0iaxGzhO6 — منيف الدليمي (@munifx111) October 27, 2019

وكانت الأمطار قد هطلت على المحافظة، مساء أمس الأحد، وبلغت كميتها 43 ملم في نصف ساعة فقط.

#حفر_الباطن ????????

مقطع آخر من سيول حفر الباطن، من تصوير مُطارد العواصف منيف الدليمي ⚡️@munifx111 pic.twitter.com/HHCtoqBH9Q — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) October 27, 2019

المياه تغمر طريق الملك فيصل بعد اكسترا #حفر_الباطن pic.twitter.com/SRvfcfkFYE — منيف الدليمي (@munifx111) October 28, 2019

هطول غزير جدا مع برد شمال #حفر_الباطن

تصوير عبدالله الغرابي

مقطع متداول

٢٨ صفر ١٤٤١#حفرالباطن_الان pic.twitter.com/XqW0YGlGwl — أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري (@Shabib1) October 27, 2019

حفر الباطن يتظرر

ربنا لطفك بعبادك

.. pic.twitter.com/hVfDJ6F8co — عبدالله لافي الخريصي الشمري (@laf1471) October 27, 2019