عواصف ورعود وبرد تجتاح حفر الباطن السعودية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقاطع فيديو للأمطار الغزيرة التي رافقتها رياح شديدة وعواصف، وضربت محافظة حفر الباطن، منذ يومين.
وتسببت الحالة الجوية السيئة، والتي أعلنت أمانة محافظة حفر الباطن أنها استمرت نصف ساعة فقط، بوفاة 7 أشخاص على الأقل، وإصابة 11 آخرين، وأضرار مادية مختلفة.
بدأت الحالة المطرية التي هطلت على محافطة #حفر_الباطن يوم الأحد ٢٨/ ٢/ ١٤٤١ هـ في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً ، حيث بلغت كمية الأمطار ٤٣ ملم واستمرت لمدة ٣٠ دقيقة .
وطبقت أمانة #حفر_الباطن خطة الأمطار بالتنسيق مع الدفاع المدني وغرفة العمليات المشتركة .
— أمانة محافظة حفر الباطن (@HafrbatinAmana) October 27, 2019
وأظهرت عدة مقاطع فيديو تساقط المطر الغزير، إضافة لحبات البرد، في حين غمرت المياه شوارع في المحافظة، كما تسببت الرياح الشديدة بأضرار مادية وحوادث مرورية.
عاصفه برديه بـ #حفرالباطن_الان pic.twitter.com/voMmiSJtMf
— فهد الجهني (@F__A_H_A__D) October 27, 2019
#صوت_المطر
اللهم اجعلها امطار خير وبركه يارب#حفرالباطن_الان@munifx111 pic.twitter.com/BQ0QZqfCeU
— العذب ????????K110 (@aaaddol3) October 27, 2019
#حفرالباطن_الان pic.twitter.com/sE4QF8QBfK
— نايڤْ ???? (@8F9_0) October 27, 2019
الحمدلله على كل حال
أمطار #حفرالباطن_الان pic.twitter.com/a5QFvBBd53
— سعد المطيري (@bin_hlywh) October 27, 2019
كما نشر الناشط في أحوال الطقس، منيف الدليمي، مقطع فيديو لحبات برد بحجم يصل إلى حجم قبضة الكف، في مشهد استثنائي، مؤكدًا أن المنطقة لم تشهد مثل هذا الحجم منذ ربع قرن.
برديه #حفر_الباطن هذا اليوم لم تشهد مثلها المنطقه منذو ربع قرن والله اعلم pic.twitter.com/k0iaxGzhO6
— منيف الدليمي (@munifx111) October 27, 2019
وكانت الأمطار قد هطلت على المحافظة، مساء أمس الأحد، وبلغت كميتها 43 ملم في نصف ساعة فقط.
#حفر_الباطن ????????
مقطع آخر من سيول حفر الباطن، من تصوير مُطارد العواصف منيف الدليمي ⚡️@munifx111 pic.twitter.com/HHCtoqBH9Q
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) October 27, 2019
المياه تغمر طريق الملك فيصل بعد اكسترا #حفر_الباطن pic.twitter.com/SRvfcfkFYE
— منيف الدليمي (@munifx111) October 28, 2019
ابي اطلع للبر بالجو هذا☹️♥️ #حفرالباطن_الان pic.twitter.com/7c4DEovyv0
— عواطف. (@Adofa12) October 26, 2019
#حفرالباطن_الان pic.twitter.com/iLjnMKiNQR
— ﮼تومــ????ـي﮼ (@k_suliman77) October 27, 2019
سحابه سوبر سيل #حفرالباطن_الان تصويري pic.twitter.com/bt14yiuOaD
— منيف الدليمي (@munifx111) October 27, 2019
هطول غزير جدا مع برد شمال #حفر_الباطن
تصوير عبدالله الغرابي
مقطع متداول
٢٨ صفر ١٤٤١#حفرالباطن_الان pic.twitter.com/XqW0YGlGwl
— أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري (@Shabib1) October 27, 2019
حفر الباطن يتظرر
ربنا لطفك بعبادك
.. pic.twitter.com/hVfDJ6F8co
— عبدالله لافي الخريصي الشمري (@laf1471) October 27, 2019
سبحان الله#حفر_الباطن أمس الأحد شاهد آثار السحابة العملاقة التي أثرت على حفر الباطن وبعض المراكز التابعة لها ، السيارات تأثرت بالرياح الهابطة ،
الله يعوض عليهم والحمد لله على سلامتهم . pic.twitter.com/a8GV5T8xBe
— عامر القحطاني MBS ???????? (@AmerAlQa7tani) October 28, 2019