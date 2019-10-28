السعودية .. 7 وفيات و11 إصابة في أمطار حفر الباطن

توفى 7 أشخاص وأصيب 11 آخرون جراء أمطار غزيرة في محافظة حفر الباطن شمال شرقي السعودية.

وقال الدفاع المدني السعودي اليوم الاثنين، في تغريدة عبر تويتر ”تلقى مدني حفر الباطن خلال الحالة المطرية (1176) بلاغًا وباشر منها (4) حالات احتجاز لأشخاص، واحتجاز مركبة واحدة“.

وأضاف ”نتج عن الحالة المطرية 7 وفيات و11 إصابة وإخلاء 16 شخصًا وإيواء 7 أشخاص، وتضرر 40 مركبة و3 منازل“، دون تفاصيل أكثر.

من ناحيتها، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن تلك البلاغات جاءت من الجمعة الماضي وحتى أمس الأحد.

وذكر المتحدث في مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني، أن هذه البلاغات أتت بعد ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات عن استمرار الحالة وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتأثيرات من نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد، وشبه انعدام للرؤية على محافظات بينها حفر الباطن.

ووفق إعلام محلي، شهدت حفر الباطن، أمطارًا غزيرة أمس الأحد، وسط طقس سيئ وتقلبات جوية تشهدها دول بالمنطقة أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالسعودية في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الاثنين“هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة“.

ويترافق ذلك مع موجة من الطقس السيئ تضرب المنطقة العربية وتسببت حتى الآن بمصرع 22 في مصر وشخص واحد في غزة.