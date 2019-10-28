إعصار ”كيار“ القوي يقترب من سواحل عُمان واليمن وهذه مساراته المحتملة (فيديو)

إعصار ”كيار“ القوي يقترب من سواحل عُمان واليمن وهذه مساراته المحتملة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تسود حالة من الترقب والخوف سكان بعض المناطق في سلطنة عمان، مع اقتراب إعصار ”كيار“ من سواحل السلطنة، حيث يشير خبراء الأرصاد الجوية إلى أنه يقترب من سواحل جزيرة مصيرة.

وتظهر آخر التحديثات التي تنشرها مراكز الطقس أن إعصار ”كيار“ يعتبر من أقوى الأعاصير في بحر العرب، بعد أن وصل إلى الدرجة الخامسة من تصنيف الأعاصير، وهي الأكثر عنفًا وتدميرًا.

وتوضح صور الأقمار الاصطناعية التي توثق مسار الإعصار، أنه يتحرك نحو السواحل العمانية واليمنية بسرعة 17 كم /ساعة، حيث وصلت سرعة هبوب الرياح إلى 330 كم/ساعة.

وفي سلطنة عمان، التي يتوقع أن تتأثر سواحلها الجنوبية بسحب قوية وهطولات غزيرة مما يؤدي الى اضطراب البحر وارتفاع الأمواج، مع قدوم الإعصار، وثق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بوادر وتأثيرات هذا الإعصار، ومنها ارتفاع أمواج البحر في بعض سواحل السلطنة وتحديدًا جزيرة مصيرة وسواحل صحم.

وأظهرت مقاطع فيديو بعض أهالي ولاية مصيرة، وهم يتوافدون إلى العبارات للمغادرة خوفًا على حياتهم، وسط توقعات بأن يشل هذا الإعصار الذي يوصف بـ“المدمر“ الحياة في هذه الجزيرة.

تحذيرات في اليمن

وفي اليمن، حذرت مصلحة خفر السواحل اليمنية، فرع عدن، من اقتراب العاصفة المدارية ”كيار“، وطلبت من جميع الصيادين عدم دخول البحر خلال اليومين الماضيين.

وقال خبير الأرصاد الجوية اليمني نبيل عبود إنه ”من المتوقع أن يضرب الإعصار سواحل عدد من المحافظات الجنوبية (المهرة وحضرموت وأبين وعدن ولحج)“.

مساران في بحر العرب

ووفق ما نشره ”مركز طقس العرب“، فإنه من المتوقع أن يسلك إعصار ”كيار“ مسارين في بحر العرب، حيث سيتحرك في المسار الأول – وهو الأكثر احتمالًا – نحو الغرب، شمال غرب مقابل سواحل جزيرة مصيرة، وذلك خلال نهاية الأسبوع (الأربعاء- الخميس).

بعد ذلك يتحرك نحو الاتجاه الجنوبي الغربي بمحاذاة سواحل سلطنة عمان الجنوبية الشرقية، وبالتحديد مقابل سواحل محافظتي الوسطى وظفار، بحيث تتأثر تلك المحافظات بسحب ماطرة غزيرة ورياح قوية مع ارتفاع احتمالية تشكل السيول في تلك المناطق. بعد ذلك يتابع الإعصار مسيره نحو خليج عدن ونواحي جزيرة سقطرى مع انخفاض تصنيفه وقوته لكن بشكل تدريجي.

 أما المسار الثاني (الأقل احتمالاً)، فسيشهد تحرك إعصار كيار نحو الغرب – شمال غرب مقابل سواحل جزيرة مصيرة، بعد ذلك يتابع حركته نحو شمال غرب – غرب ليؤثر بشكل أقوى على جزيرة مصيرة وأجزاء من شمال شرق محافظة الوسطى ومحافظة الشرقية وأجزاء من صور ومسقط العاصمة.

وفي هذه الحالة قد يتحرك بعد ذلك نحو باكستان وبشكل أكبر نحو الشمال الشرقي ليبتعد عن سواحل سلطنة عمان بعد ذلك بالتزامن مع انخفاض تصنيفه وقوته.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة