إعصار ”كيار“ القوي يقترب من سواحل عُمان واليمن وهذه مساراته المحتملة (فيديو)

تسود حالة من الترقب والخوف سكان بعض المناطق في سلطنة عمان، مع اقتراب إعصار ”كيار“ من سواحل السلطنة، حيث يشير خبراء الأرصاد الجوية إلى أنه يقترب من سواحل جزيرة مصيرة.

وتظهر آخر التحديثات التي تنشرها مراكز الطقس أن إعصار ”كيار“ يعتبر من أقوى الأعاصير في بحر العرب، بعد أن وصل إلى الدرجة الخامسة من تصنيف الأعاصير، وهي الأكثر عنفًا وتدميرًا.

وتوضح صور الأقمار الاصطناعية التي توثق مسار الإعصار، أنه يتحرك نحو السواحل العمانية واليمنية بسرعة 17 كم /ساعة، حيث وصلت سرعة هبوب الرياح إلى 330 كم/ساعة.

إعصار #كيار الان مباشر ويبعد عن سواحل السلطنه حوالي ٧٦٠ ك . نسأل الله الغيث والرحمه لنا جميعا . اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين #شبكة_الريح_للطقس pic.twitter.com/nvjZjfqHES — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) October 28, 2019

وفي سلطنة عمان، التي يتوقع أن تتأثر سواحلها الجنوبية بسحب قوية وهطولات غزيرة مما يؤدي الى اضطراب البحر وارتفاع الأمواج، مع قدوم الإعصار، وثق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بوادر وتأثيرات هذا الإعصار، ومنها ارتفاع أمواج البحر في بعض سواحل السلطنة وتحديدًا جزيرة مصيرة وسواحل صحم.

ارتفاع أمواج البحر ع بعض سواحل السلطنه تأثير إعصار #كيار ويبعد حاليا عن السواحل ما يقارب ٧٠٠ ك . #شبكة_الريح_للطقس pic.twitter.com/Tji1N491DP — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) October 28, 2019

وأظهرت مقاطع فيديو بعض أهالي ولاية مصيرة، وهم يتوافدون إلى العبارات للمغادرة خوفًا على حياتهم، وسط توقعات بأن يشل هذا الإعصار الذي يوصف بـ“المدمر“ الحياة في هذه الجزيرة.

#اعصار_كيار أهالي ولاية مصيرة الآن وهم يتوافدون ع العبارات لنجاة بحياتهم وازدحام شديد على العبارات. pic.twitter.com/cJFgRtkXb9 — ﮼هيف.???? (@haifoon94) October 28, 2019

تحذيرات في اليمن

وفي اليمن، حذرت مصلحة خفر السواحل اليمنية، فرع عدن، من اقتراب العاصفة المدارية ”كيار“، وطلبت من جميع الصيادين عدم دخول البحر خلال اليومين الماضيين.

وقال خبير الأرصاد الجوية اليمني نبيل عبود إنه ”من المتوقع أن يضرب الإعصار سواحل عدد من المحافظات الجنوبية (المهرة وحضرموت وأبين وعدن ولحج)“.

مساران في بحر العرب

ووفق ما نشره ”مركز طقس العرب“، فإنه من المتوقع أن يسلك إعصار ”كيار“ مسارين في بحر العرب، حيث سيتحرك في المسار الأول – وهو الأكثر احتمالًا – نحو الغرب، شمال غرب مقابل سواحل جزيرة مصيرة، وذلك خلال نهاية الأسبوع (الأربعاء- الخميس).

بعد ذلك يتحرك نحو الاتجاه الجنوبي الغربي بمحاذاة سواحل سلطنة عمان الجنوبية الشرقية، وبالتحديد مقابل سواحل محافظتي الوسطى وظفار، بحيث تتأثر تلك المحافظات بسحب ماطرة غزيرة ورياح قوية مع ارتفاع احتمالية تشكل السيول في تلك المناطق. بعد ذلك يتابع الإعصار مسيره نحو خليج عدن ونواحي جزيرة سقطرى مع انخفاض تصنيفه وقوته لكن بشكل تدريجي.

أما المسار الثاني (الأقل احتمالاً)، فسيشهد تحرك إعصار كيار نحو الغرب – شمال غرب مقابل سواحل جزيرة مصيرة، بعد ذلك يتابع حركته نحو شمال غرب – غرب ليؤثر بشكل أقوى على جزيرة مصيرة وأجزاء من شمال شرق محافظة الوسطى ومحافظة الشرقية وأجزاء من صور ومسقط العاصمة.

وفي هذه الحالة قد يتحرك بعد ذلك نحو باكستان وبشكل أكبر نحو الشمال الشرقي ليبتعد عن سواحل سلطنة عمان بعد ذلك بالتزامن مع انخفاض تصنيفه وقوته.