وفاة طفل فلسطيني جراء تماس كهربائي نتيجة الأمطار الغزيرة في غزة

توفي طفل فلسطيني مساء السبت جراء تماس كهربائي سببه استمرار هطول الأمطار في قطاع غزة، نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين حاليًا.

وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، أيمن البطنيجي، إن ”الفتى يوسف البلبيسي، توفي نتيجة تماس كهربائي في بركة مياه، جراء الأمطار في منطقة النفق في مدينة غزة“.

وأظهرت صور تداولها نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الطفل ملقى على الأرض بعدما أصيب بتماس كهربائي، وسط سيل من المياه التي خلفتها الأمطار في قطاع غزة.

ووقفت الطواقم الطبية والدفاع المدني عاجزة عن تقديم أي إسعافات للطفل الملقى على الأرض، لحين وصول طواقم شركة الكهرباء في غزة، التي فصلت التيار الكهربائي عن المنطقة قبل إسعافه.

وفي السياق نفسه، تسببت الأمطار التي استمر هطولها منذ ساعات المساء الأولى السبت في انهيار منزل يعيل 9 أشخاص في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث أصيبت سيدتان ممن كانوا يقطنونه بجراح طفيفة.

كما انهار سقف إحدى صالات الأفراح في مدينة غزة، نتيجة غزارة سقوط الأمطار وقوة الرياح، ولم يصب أي من المدعوين داخل القاعة بأي أذى.