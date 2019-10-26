حماس تبرر اعتقال صحفي في غزة بتهمة تسريب ”معلومات أمنية“

بررت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، اليوم السبت، اعتقالها صحفيًا فلسطينيًا منذ شهر، بأن الاحتجاز ”جاء نتيجة تسريبه معلومات أمنية“.

وقال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، التابعة لحكومة حماس، في بيان، إن توقيف الصحفي هاني الآغا جاء على خلفية تقديمه معلومات تمس الأمن العام لصالح جهات أمنية، حيث يخضع للمحاكمة حاليًا.

وأوضح أن اعتقال الصحفي ”لا علاقة له بطبيعة عمله الإعلامي أو حرية الرأي والتعبير“، حسب قوله.

من جانبها استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدة، منع أجهزة حماس الأمنية الزيارة.

لكن الحركة قالت إن عدة مراكز حقوقية زارت الصحفي الموقوف على ذمة المحكمة.

وأكدت النقابة، في بيان، أن ”الآغا محتجز في ظروف سيئة داخل سجن الأمن الداخلي، غرب غزة، رغم معاناته وتدهور حالته الصحية نتيجة عملية جراحية أجريت له سابقًا في العمود الفقري“.

وشددت النقابة على أنها تنظر بخطورة بالغة، تجاه هذا المنع، الذي يعتبر من أبسط أشكال الحرية والتعبير.

وحمّلت النقابة حركة حماس ”المسؤولية الكاملة عن هذا المنع، الذي يعتبر انتهاكًا واضحًا للقانون الأساسي الفلسطيني، وحق النقابات في تنظيم الفعاليات النقابية المتعارف عليها“.

ويعمل الصحفي الآغا مراسلًا لإذاعة الشباب، وهو عضو في المكتب الحركي للصحفيين في حركة فتح بغزة.