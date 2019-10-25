تساقط غزير للأمطار في مدن أردنية وتحذيرات من منخفض جوي (فيديو)

تساقطت الأمطار بغزارة في عدة مناطق في الأردن، مساء اليوم الجمعة، حيث حذرت الأرصاد الجوية من إمكانية تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن كثافة انهمار الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية في بعض المناطق، مما سيؤدي إلى خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وإثارة الغبار والأتربة، في بعض المناطق وخاصة في البادية.

ونشر موقع ”جو الأردن“، لرصد حالة الطقس في المدن الأردنية، فيديو يرصد لحظة تساقط الأمطار بكثافة في إحدى مناطق غرب محافظة المفرق شمال شرق الأردن.

كما رصد ”جو الأردن“ تساقطًا غزيرًا للأمطار مصحوبة بحبات البرد في محافظة إربد شمال المملكة.

وذكر موقع ”العراب نيوز“ الإخباري المحلي أن مدن الأردن من المتوقع أن تتأثر بمنخفض جوي اعتبارًا من يوم غدٍ السبت، حيث سيكون مصحوبًا بأمطار غزيرة في مناطق، وفي مناطق أخرى سيكون مصحوبًا مع أمطار وبرق ورعد وتساقط لحبات البرد.