تقرير: إسرائيل ترش المناطق الفلسطينية بكيماويات خطيرة‎

قال مركز ”الميزان“ لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن إسرائيل تقوم بارتكاب مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني من خلال رش طائرات الاحتلال الإسرائيلي الجوي للأراضي الزراعية في المناطق مقيدة الوصول بقطاع غزة بمبيدات كيماوية.

وأضاف المركز الحقوقي في تقرير له، نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن تلك المبيدات تدمر المزروعات وتلحق الضرر بالمزارعين الفلسطينيين وتشكل خطورة على البيئة والصحة العامة في قطاع غزة.

وأفاد المركز بأن أبحاثه أسفرت عن نتائج خطيرة، مفادها إصابة النباتات المستهدفة بمادة ”الأوكسيجال“، وهي من المواد السامة، والتي تتسبب بتداعيات خطيرة على صحة الإنسان والكائنات الحية، في حال تم تناولها عن طريق الفم.

وتتكرر عمليات رش الأراضي الزراعية بالمبيدات الكيماوية خلال فترتين سنويًا، لاستهداف المحاصيل الشتوية والصيفية.

ورصد التقرير، أن عمليات الرش تجري بشكل ”فجائي ودون تحذير للمزارعين، وبمواد كيماوية مجهولة فترة الأمان“.

وتابع التقرير:“ الطائرات الإسرائيلية تحلق على ارتفاعات منخفضة (20 مترًا فوق سطح الأرض)، ويصل رذاذ رش المبيدات إلى عمق يتراوح بين (700-1200) متر داخل أراضي قطاع غزة“.

وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المتضررة من رش المبيدات الكيماوية حوالي 7268 دونمًا (الدونم يعادل ألف متر)، بحسب التقرير.