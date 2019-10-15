مشاهد ”مُحزنة“ من آثار حرائق لبنان (صور)

أظهرت صور متداولة عبر هاشتاغ #لبنان_يحترق في موقع التواصل ”تويتر“، والذي تفاعل عليه لبنانيون وعرب إثر حرائق هائلة اندلعت، منذ أمس الإثنين، واستمرت حتى ظهيرة اليوم، الأضرار والآثار الناجمة عن النيران، التي بدأت تخمد في بعض المناطق.

والتهمت الحرائق مساحات شاسعة من جبل لبنان، الشهير باخضراره وكثافة أشجاره، مخلفة وراءها الرماد الأسود، وأراض جرداء، إضافة إلى أضرار مادية طالت عشرات السيارات.

الأضرار الناجمة عن انتشار حرائق قوية في أنحاء مختلفة من لبنان، والتي أجبرت السكان على الفرار من منازلهم، مع وصول ألسنة اللهب إلى المناطق السكنية.#لبنان_يحترق pic.twitter.com/4XwUZlKkeF — محمد الداية #فلسطين ???????? (@MOHAMMEDDDAYA1) October 15, 2019

وكان وزير البيئة اللبناني فادي جريصاتي أعلن من منطقة الشوف في جبل لبنان، أثناء جولة تفقدية له عقب الحرائق، أن ”الحرائق المندلعة في مختلف المناطق اللبنانية مفتعلة“.

ودعا الوزير جريصاتي لـ“إنزال أقصى عقوبة بحق كل من يعمد إلى إحراق الأحراج“، نافيًا في الوقت ذاته امتلاك الوزارة طوافتي ”سيكورسكي“ للإطفاء، بعد انتقادات لعدم تحركها، مؤكدًا أنه ”لم يتم شراء الطائرات إلى الآن، إلا أن هناك فريقًا من الوزارة سيشرف على عملية شراء طائرتين من الطراز الرفيع لمكافحة الحرائق“.