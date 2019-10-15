”لبنان يحترق“.. حرائق واسعة تقترب من المناطق السكنية (فيديو وصور)

تداول سياسيون ومشاهير لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو، للحرائق الهائلة التي التهمت مساحات خضراء شاسعة في مناطق مختلفة في لبنان.
God bless Lebanon #لبنان_يحترق pic.twitter.com/quo7nYur9s
— jinan (@jinan87329073) October 15, 2019
#لبنان_يحترق من جنوبه الى شماله pic.twitter.com/3kGzlWMhxS
— رانيا ابي نادر (@Rania_bn) October 15, 2019
واندلعت الحرائق منذ أمس الاثنين في قضاء عكار ومنطقة الشوف، زاحفة نحو الأشجار ومقتربة من المناطق السكنية، ما دفع العديد من السكان للنزوح خوفًا من وصول الحرائق إليهم.
#لبنان_يحترق pic.twitter.com/bR2HcdyTx6
— Jessica Azar (@Jessicaazar) October 15, 2019
#الشوف هذا الفجر#لبنان_يحترق #الشوف_تحت_النار #LebanonIsBurning pic.twitter.com/VX1uPCpnBT
— Najwa Kassemنجوى قاسم (@najkassem) October 15, 2019
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أنه تم إخماد الحريق في جبل نفيسة في عكار بعد 6 ساعات من اندلاعه.
God bless Lebanon ????❤️#لبنان_يحترق pic.twitter.com/tMMFoE7g2j
— Yaseer ???? (@yoloyaser) October 15, 2019
This is an awful disaster! What a sad morning #Lebanon #لبنان_يحترق pic.twitter.com/y3LP8mH5YD
— Ahmad M. Yassine (@Lobnene_Blog) October 15, 2019
وتسببت الرياح الحارة التي تشهدها البلاد في امتداد النيران إلى مناطق مختلفة من لبنان، فيما بدأت فرق الدفاع المدني ومتطوعون بدعم من الجيش بمحاولة إخماد الحريق.
This can’t be happening. My heart hurts so much. #LebanonIsBurning #لبنان_يحترق pic.twitter.com/fWsqyJYJLE
— Eslam (ر) (@jnoubiyi) October 15, 2019
قطعة السماء تحوّلت الى كتلة من النيران ،يا وجعي على هذا البلد #لبنان_تحت_نيران_الحرائق #لبنان_يحترق pic.twitter.com/5FvKgVgzTA
— ميسون نويهض (@mnabou) October 15, 2019
وشارك ناشطون عبر هاشتاغ (#لبنان_يحترق) في موقع التواصل ”تويتر“، بنشر صور ومقاطع من الحرائق الهائلة التي التهمت قطاعات واسعة، وسط انتقادات للحكومة، متهمين إياها بـ“التراخي عن مهامها في إخماد الحريق“.
#لبنان_يحترق أمام أعيننا ونحن عاجزون، خطة الطوارئ الحكومية غائبة حالها حال المسؤولين، يتسلحون "بالصلاة" بديلًا عن المروحيات والتحرك السريع، ككل ملف كارثي في هذا البلد، سلاحهم الصلاة، وصلّوا لقيامة وطنٍ يحترق كل يوم. #Lebanon pic.twitter.com/1UkjdtnvfO
— Ahmad M. Yassine (@Lobnene_Blog) October 15, 2019