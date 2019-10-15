”لبنان يحترق“.. حرائق واسعة تقترب من المناطق السكنية (فيديو وصور)

”لبنان يحترق“.. حرائق واسعة تقترب من المناطق السكنية (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

تداول سياسيون ومشاهير لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو، للحرائق الهائلة التي التهمت مساحات خضراء شاسعة في مناطق مختلفة في لبنان.

واندلعت الحرائق منذ أمس الاثنين في قضاء عكار ومنطقة الشوف، زاحفة نحو الأشجار ومقتربة من المناطق السكنية، ما دفع العديد من السكان للنزوح خوفًا من وصول الحرائق إليهم.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أنه تم إخماد الحريق في جبل نفيسة في عكار بعد 6 ساعات من اندلاعه.

وتسببت الرياح الحارة التي تشهدها البلاد في امتداد النيران إلى مناطق مختلفة من لبنان، فيما بدأت فرق الدفاع المدني ومتطوعون بدعم من الجيش بمحاولة إخماد الحريق.

وشارك ناشطون عبر هاشتاغ (#لبنان_يحترق) في موقع التواصل ”تويتر“، بنشر صور ومقاطع من الحرائق الهائلة التي التهمت قطاعات واسعة، وسط انتقادات للحكومة، متهمين إياها بـ“التراخي عن مهامها في إخماد الحريق“.

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