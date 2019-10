”لبنان يحترق“.. حرائق واسعة تقترب من المناطق السكنية (فيديو وصور)

تداول سياسيون ومشاهير لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو، للحرائق الهائلة التي التهمت مساحات خضراء شاسعة في مناطق مختلفة في لبنان.

واندلعت الحرائق منذ أمس الاثنين في قضاء عكار ومنطقة الشوف، زاحفة نحو الأشجار ومقتربة من المناطق السكنية، ما دفع العديد من السكان للنزوح خوفًا من وصول الحرائق إليهم.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أنه تم إخماد الحريق في جبل نفيسة في عكار بعد 6 ساعات من اندلاعه.

This is an awful disaster! What a sad morning #Lebanon #لبنان_يحترق pic.twitter.com/y3LP8mH5YD

وتسببت الرياح الحارة التي تشهدها البلاد في امتداد النيران إلى مناطق مختلفة من لبنان، فيما بدأت فرق الدفاع المدني ومتطوعون بدعم من الجيش بمحاولة إخماد الحريق.

This can’t be happening. My heart hurts so much. #LebanonIsBurning #لبنان_يحترق pic.twitter.com/fWsqyJYJLE

— Eslam (ر) (@jnoubiyi) October 15, 2019