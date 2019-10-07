أمطار غزيرة وسيول في دبي (فيديو)

شهدت إمارة دبي، اليوم الإثنين، أمطارًا غزيرة أدت إلى تشكل سيول في عدة مناطق، وذلك عقب منخفض جوي شهدته أجزاء من دولة الإمارات.

أمطار مفاجئة تغرق شوارع دبي أمطار مفاجئة تغرق شوارع دبي#إرم_نيوز تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الاثنين، ٧ أكتوبر ٢٠١٩

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر الأمطار الغزيرة التي هطلت على عدة مناطق، وتشكل السيول في مناطق أخرى.

It's raining in Dubai! https://t.co/uxImjY0Efv (KT/Recorded from passenger seat by M Sajjad) pic.twitter.com/uIayIi4iTI — Khaleej Times (@khaleejtimes) October 7, 2019

ورصد ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، تساقط الأمطار أثناء تجواله في سيارته على

إحدى الطرق، معلقًا: ”مطر مطر“.

حاليا امطار الخير على إمارة دبي جهة البرشاء pic.twitter.com/BNsjMALdUy — ahmedalwasmi (@AlwasmiAhmed) October 7, 2019

وتشكلت السيول في منطقة القوز من جرّاء الأمطار، كما رصد متابعون الأمطار في مختلف مناطق دبي.

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الإمارات: هطول امطار رعدية جنوب دبي على طريق دبي العين أخدود_سهيل مركز_العاصفة

7 اكتوبر 2019 pic.twitter.com/y88WULlY7X — عيون الحور (@Doblumassia) October 7, 2019

يذكر أن إمارات العين والفجيرة ورأس الخيمة تشهد أمطارًا بين المتوسطة والغزيرة منذ عدة ساعات.