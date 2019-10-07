أمطار غزيرة وسيول في دبي (فيديو)

أمطار غزيرة وسيول في دبي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

شهدت إمارة دبي، اليوم الإثنين، أمطارًا غزيرة أدت إلى تشكل سيول في عدة مناطق، وذلك عقب منخفض جوي شهدته أجزاء من دولة الإمارات.

أمطار مفاجئة تغرق شوارع دبي

أمطار مفاجئة تغرق شوارع دبي#إرم_نيوز

تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الاثنين، ٧ أكتوبر ٢٠١٩

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر الأمطار الغزيرة التي هطلت على عدة مناطق، وتشكل السيول في مناطق أخرى.

ورصد ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، تساقط الأمطار أثناء تجواله في سيارته على

إحدى الطرق، معلقًا: ”مطر مطر“.

View this post on Instagram

مطر مطر ???????? #Dubai

A post shared by Fazza (@faz3) on

وتشكلت السيول في منطقة القوز من جرّاء الأمطار، كما رصد متابعون الأمطار في مختلف مناطق دبي.

يذكر أن إمارات العين والفجيرة ورأس الخيمة تشهد أمطارًا بين المتوسطة والغزيرة منذ عدة ساعات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة