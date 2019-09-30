وفاة 8 أشخاص في حادث مروع بدبي (صورة)

لقي 8 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 6 آخرون في حادث تصادم وقع، فجر اليوم الاثنين، بين حافلة صغيرة لعمال وشاحنة على شارع الشيخ محمد بن زايد أثناء سيرهما من إمارة دبي باتجاه الشارقة.

وأعلنت شرطة دبي في حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، عن ”وفاة سائق الحافلة إضافة إلى 7 ركاب في الحادث المروري، فيما أصيب 4 ركاب إصابات بليغة واثنين آخرين حالتهما متوسطة، وجميعهم من الجنسية الآسيوية“. مبينة أن ”حافلة صغيرة تقل 14 شخصا اصطدمت بشاحنة على شارع محمد بن زايد في دبي باتجاه الشارقة“.

وأضافت في تفاصيل الحادث، أنه وقع فجر اليوم في تمام الساعة 4:45 دقيقة، حيث اصطدم سائق الحافلة من الخلف بشاحنة متوقفة على كتف الطريق.

وأكدت أن ”سبب الحادث المروري لم يتضح بعد، وأن التحقيقات لا تزال جارية“، مرفقة صورة من موقع الحادث المروع.