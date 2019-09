وفاة 8 أشخاص في حادث مروع بدبي (صورة)

View this post on Instagram

لقي 8 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 6 آخرون في حادث تصادم وقع، فجر اليوم الاثنين، بين حافلة صغيرة لعمال وشاحنة على شارع الشيخ محمد بن زايد أثناء سيرهما من إمارة #دبي باتجاه الشارقة. ووفق الحساب الرسمي لإسعاف دبي على إنستغرام، فإن الحادث أسفر عن ”8 وفيات في فاجعة على شارع محمد بن زايد، إلى جانب 6 إصابات بليغة“. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #حادث #موت #الامارات #ابوظبي #صور #لقطة #تصوير #uae #dubai #abudhabi #trend #news #accident