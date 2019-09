إعصار ”ميتاج“ يقترب من تايوان.. والسلطات تعلن حالة التأهب القصوى (فيديو وصور)

أعلنت السلطات في تايوان، حالة التأهب القصوى، يوم الاثنين، مع اقتراب إعصار ”ميتاج“ من ساحلها الشمالي الشرقي، إذ أغلقت المدارس والأسواق المالية، وألغت أكثر من 150 رحلة جوية في ظل تحذيرات من السيول والرياح العاتية.

Typhoon Mitag could make landfall in NE Taiwan – We hope that everyone in Taipei stays safe during this significant strike of typhoon Mitag today and tomorrow. https://t.co/5y6YSXxR3N pic.twitter.com/Wezy0rqdH2

وحذر مركز الأرصاد بتايوان، 13 مقاطعة ومدينة على الأقل، إذ من المتوقع وصول ”ميتاج“ إلى البلاد بعد ظهر الاثنين، في ظل مخاوف أن يتسبب بأكبر أضرار في المنطقة خلال عامين.

TYPHOON "ONYOK" SLIGHTLY INTENSIFIES AND IS NOW MOVING NORTHWARDS OVER THE SEA EAST OF TAIWAN.

ويصنف إعصار ”ميتاج“ كثاني أقوى فئة من الأعاصير، مع اقترابه من ساحل مقاطعة يلان، مصحوبًا برياح تبلغ سرعتها 162 كيلومترًا في الساعة.

Wind and rain are really picking up in Taipei. We still have about 8 hours until we reach the closest we will be to the typhoon’s core. Stay safe out there! #米塔 #mitag pic.twitter.com/Vg7gV6Y7cb

— Foreigners in Taiwan ???????? (@foreignersinTW) September 30, 2019