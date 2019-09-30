إعصار ”ميتاج“ يقترب من تايوان.. والسلطات تعلن حالة التأهب القصوى (فيديو وصور)

إعصار ”ميتاج“ يقترب من تايوان.. والسلطات تعلن حالة التأهب القصوى (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

أعلنت السلطات في تايوان، حالة التأهب القصوى، يوم الاثنين، مع اقتراب إعصار ”ميتاج“ من ساحلها الشمالي الشرقي، إذ أغلقت المدارس والأسواق المالية، وألغت أكثر من 150 رحلة جوية في ظل تحذيرات من السيول والرياح العاتية.

وحذر مركز الأرصاد بتايوان، 13 مقاطعة ومدينة على الأقل، إذ من المتوقع وصول ”ميتاج“ إلى البلاد بعد ظهر الاثنين، في ظل مخاوف أن يتسبب بأكبر أضرار في المنطقة خلال عامين.

ويصنف إعصار ”ميتاج“ كثاني أقوى فئة من الأعاصير، مع اقترابه من ساحل مقاطعة يلان، مصحوبًا برياح تبلغ سرعتها 162 كيلومترًا في الساعة.

ووضع نحو 1200 جندي في حالة تأهب، استعدادًا للإعصار العنيف.

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