زلزال بقوة 6 درجات يهز تايوان

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ضرب زلزال بقوة 6 درجات، فجر الخميس، قبالة مدينة ”يلان“ الساحلية شمال شرق تايوان، بحسب ما ذكر مكتب الأرصاد الجوية في البلاد. ووقع الزلزال على عمق 22 كيلومترًا، فيما قال شاهد عيان إن المباني في العاصمة تايبه، اهتزت. ولم ترد تفاصيل أخرى حتى الآن.