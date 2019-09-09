اليابان.. مصرع شخص وأوامر بإجلاء مئات الآلاف جراء إعصار ”فاكساي“ (فيديو وصور)

اليابان.. مصرع شخص وأوامر بإجلاء مئات الآلاف جراء إعصار ”فاكساي“ (فيديو وصور)

المصدر: الأناضول

لقي شخص مصرعه وأصيب العشرات جراء إعصار عنيف ضرب العاصمة اليابانية طوكيو، صباح اليوم الاثنين، فيما صدرت أوامر بإجلاء مئات الآلاف من السكان.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان، بأن الإعصار ”فاكساي“ دخل البرّ الياباني، صباح اليوم، من ساحل شيبا جنوب غرب العاصمة بعدما عبر خليج طوكيو، وترافقه رياح تصل سرعتها إلى 143 كلم/ساعة.

 

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوغا، في تصريحات صحفية، إن ”الأعصار أدى إلى مصرع شخص، وجرح عشرات الأشخاص وقطع الكهرباء عن 900 ألف منزل“، بحسب ما نقلت عنه وكالة ”أسوشيتد برس“.

وأضاف يوشيهيدي أن ”الإعصار أدى إلى إلغاء عدة رحلات جوية ورحلات قطارات في طوكيو“.

 

 

يأتي ذلك فيما أصدرت السلطات أوامر إخلاء غير إلزامية لمناطق يقطنها أكثر من 390 ألف نسمة، مع توقعات بأن تبلغ سرعة الرياح وكميات الأمطار مستويات قياسية.

ويأتي هذا الإعصار في أعقاب الإعصار ”لينغل ينغ“ الذي ضرب شبه الجزيرة الكورية مطلع الأسبوع الجاري، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص في كوريا الشمالية و3 في جارتها الجنوبية.

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