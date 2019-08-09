وكالة ناسا تكشف النقاب عن أدق صورة لكوكب المشتري

كشفت وكالة ناسا عن أدق صورة التقطها تلسكوب هابل الفضائي لكوكب المشتري.

وتكشف الصورة عالية الجودة عن أكبر كوكب في مجموعتنا الشمسية بوضوح، حيث يبدو كلوحة كثيفة الألوان.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، التقطت الصورة في 27 حزيران/يونيو الماضي، كجزء من برنامج ”تراث الغلاف الجوي للكواكب“ Planets Atmospheres Legacy، لكنها لم تنشر سوى هذا الأسبوع.

والتقطت كاميرا تلسكوب ”Wide Field 3“ الصورة عندما كان كوكب المشتري على بُعد 400 مليون ميل من الأرض وقبالة الشمس في السماء.

ويقول الخبراء؛ إن ”التفاصيل التي أوضحتها الصورة توفر أدلة جديدة ومهمة حول خصائص الغلاف الجوي للكوكب، وتعتبر أكثر الميزات إثارة للانتباه في الصورة هي ألوان السحب الغنية وهي تتحرك أثناء تشكل عاصفة هائلة على سطح المشتري“.

وتتشكل خطوط الألوان اعتمادًا على كثافة السُحب واختلاطها ببعضها، ما يؤدي لظهور ألوان جديدة، وتفصلها الرياح التي تبلغ سرعتها 400 ميل في الساعة.

وتظهر الصورة بقعة حمراء عملاقة على سطح كوكب المشتري، والتي حيّرت العلماء بتقلصها المستمر، وذلك منذ أن اكتشفها عالم الفلك الإيطالي ”جوفاني كاسيني“ ورسمها عام 1665.

ومؤخرًا اكتشف علماء الكواكب أن البقعة الحمراء، هي عبارة عن إعصار قوي تتحرك رياحه بسرعة هائلة تبلغ 430 كيلومترًا في الساعة، وتختلف درجات الحرارة بين منطقة وأخرى فيه بمئات الدرجات المئوية.

ووفقًا لعلماء الفلك، يسحب هذا الإعصار الهائل الحرارة من باطن المشتري ويطلقها في الجو، ونظرًا لحجمها الهائل لا تقاس بقعة الإعصار بالكيلومترات، بل بمقارنة حجمها بقطر الأرض، حيث أصبحت تبلغ 1.3 ضعف عرض الأرض، انخفاضًا من ثلاثة أضعاف حجم الأرض تقريبًا عندما اكتشفت لأول مرة.