كائن غامض يوقف بث كاميرات ”ناسا“ (فيديو)

أوقفت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ البث الحي لكاميراتها، وذلك بسبب ظهور كائن غامض لم تعرف ماهيته، وفقًا لصحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية.

ويُظهر مقطع فيديو كائنًا يُحرك ساقيه بالقرب من المحطة، وبمجرد ظهوره في الكادر، تم وقف البث فورًا.

وأثناء البث المباشر من محطة الفضاء الدولية، تحولت الشاشة إلى اللون الأزرق، حيث اقترح البعض قيام وكالة ناسا بقطع البث.

وقال نشطاء بوسائل التواصل الاجتماعي: ”هناك كائن ضخم يكمن في الخلفية، الجسم مُضاء بالكامل من الشمس ومن الصعب جدًا عدم ملاحظة شكله الغريب“.

وقال المدون سكوت سي وارينج، عبر مدونته ET Database: ”يُظهر الفيديو جسمًا غامضًا غير عادي له شكل لا يُشبه أي شيء رأيته من قبل“.

وأضاف: ”تمت رؤية الكائن على كاميرا محطة ناسا الفضائية الحية وله مظهر غريب للغاية، من الواضح بالنسبة لي أن الأجسام الغريبة تزور المحطة الفضائية باستمرار لمراقبة التقدم في العلوم الإنسانية ”.

لكن بعض المشاهدين تجاهلوا المشهد باعتباره مجرد انعكاس على نافذة المحطة الفضائية.