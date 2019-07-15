صور مسربة من وكالة ناسا تكشف كذبة الهبوط على القمر (فيديو)

كشفت صورة مسربة من وكالة ناسا دليلًا جديدًا يدعم نظرية تزوير أمريكا مشهد الهبوط على القمر، في مهمة أبولو 17 في عام 1972.

تظهر الصورة المستعرضة في الفيديو، لحظة استكشاف رائدي الفضاء يوجين سيرنان وهاريسون شميت لسطح القمر خلال مهمة أبولو 17، قبل أن يستديرا إلى اتجاه الكاميرا، لينعكس ضوء الشمس على خوذتيهما، في مشهد أشارت باحثة إلى أنه يحمل دليلًا قاطعًا على تزوير الأمر برمته.

أوضحت خبيرة صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، أن الفيديو الذي سجلته ناسا يحتوي على الدليل، وقالت: ”هذه صورة من مقطع ناسا، وبدون أي تعديل، يمكنك أن ترى بوضوح أن هذه ليست شمسًا حقيقية بل مصباح“.

وأوضحت: ”عندما ندقق في الصورة المنعكسة على خوذة الرائدين يمكننا أن نرى أن هذه ليست الشمس الحقيقية، بل مصباح استوديو أفلام مدعوم بجسم معدني“.

وتابعت: ”إنهما لا يسيران على القمر، فهناك شخص يقف هناك، ويمكنك أن ترى ساقيه وسترة غامقة اللون“.

هذا وسيشهد الأسبوع المقبل الذكرى الخمسين لمهمة أبولو 11 القمرية، الأمر الذي شكك في صحته العديد من الناس، واقترح البعض أن رائدي الفضاء المتورطين قد أُجبرا على التنحي جانبًا، ليُستخدم المكوك في مهمة سرية للغاية، الأمر الذي يدعمه وفاة رواد الفضاء ”فيرجيل غريسوم“ و“إد وايت“ و“روجر شافي“ في حريق على منصة إطلاق ”أبولو“ خلال إجراء تدريب محاكاة في عام 1967.

وذكرت التقارير أن النيران اشتعلت في وحدة القيادة الداخلية، مما أدى إلى اختناق رواد الفضاء، ولكن حتى الآن لم يحدد مصدر الحريق.