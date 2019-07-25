مصرع أكثر من 10 أشخاص في ”الحوز“ المغربية بسبب السيول

أسفرت السيول العارمة التي اجتاحت عدة مناطق بالأطلس في المغرب عن مصرع أكثر من 10 أشخاص في ما لا يزال عدد غير محدد في عداد المفقودين، وذلك بعد أن باغتتهم السيول التي شهدتها المنطقة عشية أمس الأربعاء.

وقالت مصادر محلية إن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم تحت ركام جزء من جبل انهار، الأربعاء، في منطقة ”الحوز“، وذلك بعد أن فاجأت السيول السيارة التي كانت تقلهم من سوق أسبوعي في اتجاه مناطق سكناهم، ليدفنوا تحت أنقاض الجبل، فيما لا تزال جهود الإنقاذ جارية لاستخراجهم.

وأضافت ذات المصادر أن تأخر عمليات الإنقاذ عجل بتدخل السكان الذين قضوا ليلة الأربعاء/ الخميس في البحث عن ناجين محتملين تحت الركام، غير أنهم لم يتمكنوا من العثور على شيء نظرًا لصعوبة البحث وكميات الأتربة والأحجار التي خلفتها الفيضانات التي شهدتها المنطقة.

ولم تعلن السلطات المحلية الحصيلة النهائية للضحايا في هذا الحادث، في وقت لا تزال فيه جهود البحث والإنقاذ جارية قصد العثور على ناجين محتملين.