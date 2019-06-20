اكتشاف كوكبين شبيهين بالأرض (صور)

اكتشف باحثون كوكبين أشبه بالأرض، قائلين إنهما أثقل قليلًا من الأرض، وهما يدوران حول نجم ”تيجاردين“ على بعد 12.5 سنة ضوئية.

ويقع الكوكبان اللذان تم العثور عليهما حديثًا داخل المنطقة الصالحة للسكن لنجم ”تيجاردين“، وهو نجم يقال إنه من بين أصغر النجوم التي تم قياسها حتى الآن.

وتشير الملاحظات حتى الآن إلى أن الزوج قد يتشابه مع الكواكب القريبة من الشمس في النظام الشمسي، على الرغم من أن النجم ”تيجاردين“ ليس حارًا.

ويعتبر النجم ”تيجاردين“ أحد أقرب جيران نظامنا الشمسي، ويصل إلى حوالي 2700 درجة مئوية، أي أنها أخف بحوالي 10 أضعاف من الشمس، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وفي ورقة بحثية جديدة نشرت في مجلة علم الفلك والفيزياء، قام العلماء بنشر تفاصيل الوجود المحتمل لكوكبين في جوارها.

وقد تم اكتشاف هذه بطريقة غير عادية، فبدلًا من طريقة ‘العبور’ النموذجية، حيث يمكن رؤية الكواكب وهي تمر أمام نجمها، فإن موقع الكوكبين الجديدين سمح لهما باكتشاف المارة أمام شمسنا، ووفقًا للفريق، فإن البيانات هي مؤشر واضح على وجودها.

وقال المؤلف الرئيسي ماتياس زكيميستر، من معهد الفيزياء الفلكية بجامعة غوتنغن، ”إن الكواكب تشبه الكواكب الداخلية لنظامنا الشمسي“.

وأضاف أنها أثقل بقليل من الأرض، وتقع في المنطقة التي يُعتقد أنها صالحة للسكن، حيث يمكن أن يكون الماء في صورة سائلة.

وتم اكتشاف نجم ”تيجاردين“ في عام 2003، وما زال هناك الكثير مما يمكن تعلمه حول النظام.

ويقول المؤلفون، إنه قد يحتوي على كواكب أخرى غير الكواكب الموصوفة في الدراسة الجديدة.

ويشرح البروفيسور ستيفان دريزلر، وهو مؤلف مشارك: ”يبدو أن العديد من النجوم محاطة بأنظمة بها عدة كواكب“.

ويعد هذا الاكتشاف، آخر نجاح في مشروع ”كارمنز“، الذي تم تصميمه خصيصًا للبحث عن كواكب حول أخف النجوم، كما يقول الفريق.

وحول ما إذا كانت الكواكب صالحة للسكن، فإن ذلك لا يزال لغزًا، ولكن وفقًا للفريق، إذا كان شخص ما سيقف على السطح، فسيكون بإمكانه رؤية منزلنا.

ويقول البروفيسور أنسجار راينرز: ”ستتاح الفرصة إلى ساكن الكواكب الجديدة لمشاهدة الأرض باستخدام طريقة العبور“.