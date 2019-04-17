اكتشاف أول كوكب بحجم الأرض في النظام الشمسي القريب (صورة)

اكتشفت المركبة الفضائية ”TESS“ التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ أول كوكب بحجم الأرض في النظام الشمسي الذي يبعد حوالي 53 سنة ضوئية.

وتهدف مهمة المركبة ”TESS“ إلى العثور على كواكب خارجية جديدة بنفس حجم كوكبنا، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ويطلق على الكوكب الجديد ”HD 21749b“، وهو كوكب خارج المجموعة الشمسية، وهذا يعني أنه يحتوي على كتلة أقل من نبتون وأورانوس.

وبعد أن توصلت إشارات المركبة إلى وجود كوكب يدور حول نجم بحوالي 80% من كتلة الشمس، تمكن الباحثون من تأكيد الكشف باستخدام تلسكوب ”Planet Finder Spectrograph“ في كارنيجي في تشيلي.

وعلى عكس الأرض، فإن الكوكب المكتشف حديثًا ليس كوكبًا صخريًا، ويدوم مدار الكوكب 36 يومًا تقريبًا، وهي أطول فترة لكوكب وجدته ”TESS“ حتى الآن، وله كتلة تبلغ حوالي 23 ضعف كتلة الأرض.

كما توقع العلماء في الغالب أن يجدوا كواكب لها فترات مدارية أقل من 10 أيام، ووصف الفريق هذا الاكتشاف بأنه ”غير عادي“، ويأمل الباحثون الآن في تحسين قياساتهم لفهم أفضل للغلاف الجوي.