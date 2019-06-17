موجة حر تقتل 76 في الهند خلال يومين

لقي 76 على الأقل مصرعهم جرّاء موجة حر ضربت شرقي الهند خلال اليومين الماضيين، بحسب أرقام رسمية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية، في بيان لها يوم الإثنين، إن هذا العدد من الضحايا لقي مصرعه في ولاية بيهار على مدار يومي السبت والأحد.

ولفتت أن 33 لقوا مصرعهم في منطقة أورانغ أباد، و31 في منطقة غايا و12 في منطقة ناوادا.

وأوضحت أن معظم الضحايا من المزارعين والعمال الذين تقتضي ظروف عملهم البقاء تحت أشعة الشمس لفترات طويلة.

وأشارت إلى أن حرارة الجو، وصلت إلى 50 درجة في بعض المناطق خلال الأيام القليلة الماضية.