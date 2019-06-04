ليبيا.. حكومة الوفاق تعلن مدينة ”غات“ منكوبة جراء الفيضانات

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، مدينة غات الواقعة جنوب غرب البلاد، منكوبة، جراء سيول وفيضانات أغرقت أحياء سكنية فيها.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته، الثلاثاء، إن“السيول والفيضانات أدت إلى خسائر بشرية ومادية، وتسببت بنزوح العديد من المواطنين“.

وأضاف البيان أن“السيول غطت نحو 70% من مناطق المدينة، وتسببت في انهيار العديد من المنازل، وأغلقت الطرقات الواصلة بين المناطق، ونتج عنها انقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية“.

وتابع أن ”حكومة الوفاق، أصدرت تعليماتها للأجهزة الأمنية في المنطقة، وفرق هيئة السلامة الوطنية، بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر الليبي، والمنظمات الإنسانية، بتقديم المساعدات للمواطنين وإيصالهم إلى أماكن آمنة“.

ودعت الوزارة أهالي المنطقة إلى ”أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، خاصة أثناء التنقل وقيادة المركبات الآلية، حفاظًا على سلامتهم“.

وأغرقت السيول أحياء في المنطقة بالكامل، خاصة حيي ”الشركة الصينية والفيوت“.

وفي السياق ذاته، أعلن الهلال الأحمر، فرع ”غات“، أنه تمكن من إجلاء 400 شخص كانوا عالقين في أحد الأحياء التي أغرقتها السيول.