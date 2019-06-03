مقتل وكيل وزارة الإسكان بحكومة الوفاق في معارك طرابلس

أعلنت حكومة الوفاق الليبية الاثنين مقتل وكيل وزارة الاسكان والمرافق ”صلاح الدين الرقيعي“ أثناء مشاركته في القتال ضد الجيش صباح اليوم.

والرقيعي أحد القيادات المليشياوية وتم تكليفه بمهام وكيل وزارة الاسكان والمرافق في عهد حكومة الانقاذ التي ترأسها القيادي في تنظيم المقاتلة عمر الحاسي في العام 2015.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان والمرافق فإن الرقيعي قتل بعد إصابة عربته المصفحة بواسطة صاروخ وجهته إحدى العربات التابعة للجيش الليبي إثر اشتباكات بطريق المطار.

من جهتها نعت كتيبة فرسان جنزور التابعة لداخلية الوفاق مساء اليوم الاثنين القيادي في الكتيبة صلاح الرقيعي.

وقالت الكتيبة عبر صفحتها على الفيسبوك إن الرقيعي ”أُصيب في معارك العزة والشرف لحماية الأرض والعرض في العاصمة طرابلس ”.

ونشرت الكتيبة تسجيلًا للرقيعي يوم أمس يتحدث من محور الطويشة قرب مطار طرابلس الدولي السابق عن ”التضحيات للدفاع عن الأرض والعرض“.