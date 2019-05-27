سيول جارفة في مأرب اليمنية تتسبب في وفاة طفلين وفقدان ثالث (صور)

لقي طفلان مصرعهما، الإثنين، جرّاء تدفق السيول الغزيرة في محافظة مأرب شرقي اليمن، حسب شهود عيان.

وقال الشهود، إن السيول تدفقت اليوم جرّاء هطول أمطار غزيرة في عدد من المديريات الجنوبية لمحافظة مأرب.

أمطار وسيول مديرية الجوبة – مأرب

الاثنين 27 مايو 2019م pic.twitter.com/8C6TAlnm31 — منصور بن رشيد (@reellgooll) May 27, 2019

وأضافوا أن السيول قطعت الطريق الرئيسي في مديرية ”ماهلية“ بين محافظتي مأرب والبيضاء، وجرفت سيارة كان على متنها ثلاثة أطفال وذويهم.

وأشار الشهود إلى أن طفلين غرقا في السيل وتم انتشال جثتيهما، فيما لا يزال الثالث مفقودًا، بينما نجا بقية الركاب.

ولفتوا إلى أن السيول قطعت حركة المرور لساعات على الطريق، وهو الطريق الذي يربط العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية بالمحافظات الشرقية والمنافذ البرية لدول الخليج، وكذا مطار سيئون الدولي.

وتشهد عدد من المحافظات اليمنية منذ أيام أمطارًا غزيرة تسببت في كثير من الأضرار، فضلًا عن توقف حركة المرور على بعض الطرق الرئيسية.