التحذير من تسونامي بعد زلزال قوي ضرب إندونيسيا

ذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مسؤولين أن إندونيسيا أصدرت تحذيرا من أمواج مد عاتية (تسونامي) لمدة ثلاث ساعات تقريبا بعدما وقع زلزال بلغت شدته 7.6 درجة قبالة جزر تانيمبار قبل الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، لكن لم تسجل تغيرات واضحة في مستوى سطح اليحر.

وقالت وكالة الأرصاد والجيوفيزياء الإندونيسية إن الزلزال بلغت شدته 7.5 درجة ووقع على عمق 130 كيلومترا، بعدما تردد في بادئ الأمر أن قوة الزلزال كانت 7.7 درجة.