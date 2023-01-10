التحذير من تسونامي بعد زلزال قوي ضرب إندونيسيا
ذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مسؤولين أن إندونيسيا أصدرت تحذيرا من أمواج مد عاتية (تسونامي) لمدة ثلاث ساعات تقريبا بعدما وقع زلزال بلغت شدته 7.6 درجة قبالة جزر تانيمبار قبل الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، لكن لم تسجل تغيرات واضحة في مستوى سطح اليحر.
وقالت وكالة الأرصاد والجيوفيزياء الإندونيسية إن الزلزال بلغت شدته 7.5 درجة ووقع على عمق 130 كيلومترا، بعدما تردد في بادئ الأمر أن قوة الزلزال كانت 7.7 درجة.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان بقوة 7.6 درجة. ويقوم مسؤولو الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث بتقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال، لكن الأنباء الأولية تشير إلى أضرار متوسطة في المباني حسبما ذكر المتحدث باسم الوكالة.
وذكر موقع ليبوتان6 الإلكتروني الإخباري أن بعض المنازل في بلدة سومالكي في جزيرة يامدينا تعرضت لأضرار بالغة.