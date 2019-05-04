الكشف عن بطاقة ائتمانية تُراقب انبعاثات الكربون أثناء العمليات الشرائية (فيديو)

في خطوة غير مسبوقة لحماية كوكب الأرض من التلوث، أطلقت شركة ”دوكونومي“ السويدية للحد من تغيرات المناخ بوسائل تكنولوجية مبتكرة، بطاقة ائتمان تتبع انبعاثات الكربون عند استخدامها في العمليات الشرائية.

وأطلقت على البطاقة الائتمانية اسم ”DO Black“، حيث تُفعّل عبر تطبيق“DO“، وتقيس انبعاثات الكربون الضارة بالبيئة عبر مؤشر ألاند.

وكلما زاد الاستهلاك الشرائي للمستخدم، رصدت البطاقة نسبة أعلى من الكربون.

وهدفت الشركة السويدية من تصميم البطاقة تشجيع الأفراد من كافة الفئات على المساهمة في الحد من تغير المناخ، بالتقليل من الأنشطة الشرائية اليومية.

ووفرت لكل مستخدم حسابًا مجانيًا، يُساعدهم على فهم بصمة الكربون الخاصة بهم وتأثيرها الضار على كوكب الأرض، كما تُعرّفهم على مشاريع تغير المناخ المعتمدة من الأمم المتحدة، وصناديق الاستثمار للتأثير البيئي الإيجابي على الناس وكوكب الأرض.

وبحسب صحيفة ”ديزين“ البريطانية، شرحت ”ناتالي جرين“ الرئيس التنفيذي لشركة ”دوكونومي“ أنهم صنعوا البطاقة بالتعاون مع أمانة تغير المناخ في الأمم المتحدة، وماستركارد، من مواد حيوية صديقة للبيئة، ثم طبعت بحبر الهواء المصنوع من جزيئات الهواء الملوث المعاد تدويره.