”ناسا“ تنشر صورًا لشروق وغروب الشمس من سطح المريخ (صور)

التقطت المركبة الفضائية ”انسايت“ التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا”، صورًا مذهلة لشروق الشمس وغروبها من سطح المريخ.

وتُظهر الصور المذهلة المأخوذة من مركبة ”Insight“ مشهد الشروق والغروب في حوالي 5:30 صباحًا و6:30 مساءً بتوقيت المريخ.

وتبدو الشمس في الصور صغيرة جدًا؛ لأنها أبعد ما تكون عن كوكب المريخ من الأرض، لذا فهي تبلغ حوالي ثلثي الحجم الذي يظهر على كوكبنا.

وفي اليوم الـ145 من مهمتها العلمية، التقطت ”انسايت“ صورتين للأفق؛ واحدة في 24 أبريل والأخرى بعد ساعات قليلة في 25 أبريل، في الصباح والمساء على المريخ.

ووفقًا لمختبر الدفع النفاث (JPL) الذي يقوم بتشغيل مهمة ”ناسا“، فإن نسخة واحدة من كل صورة من هذه الصور كانت في شكل ”خام“ قبل التعديل، وتبدو النسخة المصححة بالألوان بلون أزرق غريب، وهو كيف يرى البشر شروق الشمس وغروبها على المريخ.

وعلى الجانب الآخر، حققت المركبة الفضائية اكتشافًا رائدًا بعد أن سجلت لأول مرة زلزالًا على المريخ، وذلك بعد بضعة أشهر من مهمتها الاستكشافية على سطح الكوكب الأحمر.

وتهدف مركبة ”انسايت“ لدراسة سطح كوكب المريخ، ولقد كان من المقرر إطلاقها في مارس 2016، ولكن تأجل الإطلاق حتى عام 2018.