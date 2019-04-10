”ناسا“ تطلق اسم طالب سعودي على كويكب جديد

اختارت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية ”ناسا“ الطالب السعودي فيصل الدوسري لإطلاق اسمه على أحد الكويكبات الصغيرة المكتشفة حديثًا، احتفاء بأباحثه العلمية ولجهوده بالتعريف إلى الكويكب الصغير الذي حمل اسمه.

الدوسري الذي يدرس في جامعة (UC Berkeley) الأمريكية، قدم بحثًا حول تصنيع هرمونات نباتية للاستخدامات الزراعية في معرض إنتل آيسف 2018، وحقق عدة إنجازات بحصوله على المركز الثاني في مجال علوم النبات، وجائزة خاصة من جمعية الصين للعلوم والتقنية، وجائزة أخرى خاصة من Shanghai STEM Cloud Center.

والباحث الدوسري هو أحد طلبة مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع ”موهبة“ التي قدمت الرعاية الكاملة له، منذ مشاركته في معرض تصفيات إدارة التعليم بالظهران في مجال علوم الحاسب الآلي 2014، حيث نجح بعدها في التأهل للمشاركة في معرض إبداع 2015 في مجال علم الأحياء الخلوية والجزيئية بمشروع تحت عنوان ”الطباعة الثلاثية الأبعاد لنبات متلاعب في جيناته ليستطيع أن يعيش في مياه مملحة“، كما شارك في برامج موهبة الدولية خلال أعوام 2014 و2016 و2017م.

وتوجت مشاركات الدوسري الدولية بمعرض إنتل آيسف 2018، في مجال علوم النبات، بالبحث الذي حصل بسببه على تكريم وكالة الطيران والفضاء الأمريكية ”ناسا“.

واستمرت رعاية ”موهبة“ للطالب الدوسري، ليحصل على قبول في جامعة UC Berkeley في الولايات المتحدة التي تصنف ضمن إحدى أفضل 15 جامعة عالميًا، بعد مشاركته في برنامج التميز للتقديم على الجامعات الأمريكية المرموقة 2017‏.

والدوسري ليس الطالب السعودي الأول الذي أطلقت ”ناسا“ اسمه على أحد الكواكب، إذ يعد هو الثالث بعد الطالبة فاطمة الشيخ، التي أطلقت ”ناسا“ اسمها على كويكب عام 2017، والطالب عبدالجبار الحمود الذي سبقها بعام.