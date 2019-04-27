عاصفة ثلجية تجتاح الغرب الأوسط الأمريكي تثير دهشة خبراء الأرصاد‎ (فيديو وصور)

بدأت عاصفة ثلجية في اجتياح منطقة الغرب الأوسط الأمريكي، يوم السبت، وتوقع خبراء أرصاد أن تغطي العاصفة مناطق بثلوج يصل منسوبها إلى أكثر من 30 سنتيمترا وذلك رغم مرور أكثر من شهر على بدء فصل الربيع.

وقال خبراء في الأرصاد، إن من المتوقع أن يصل منسوب الثلوج في منطقة شيكاغو إلى ما بين 15 و 25 سنتيمترا بحلول المساء وأضافوا أنها قد تتجاوز أكثر من 30 سنتيمترا في ولايات مينيسوتا وايوا وويسكونسن وايلينوي.

وقال اندرو أوريسون خبير الأرصاد في هيئة الطقس الوطنية بولاية ماريلاند ”من المدهش جدا، أن نرى هذه الكميات (من الثلوج) في أنحاء الغرب الأوسط في نهاية نيسان / أبريل“ مرجعا العاصفة إلى موجة رياح باردة قادمة من كندا.

وألغيت أو تأجلت أكثر من 200 رحلة طيران من مطار أوهير الدولي في شيكاغو أو قادمة إليه، يوم السبت، مع بدء هبوب العاصفة.