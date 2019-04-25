ولادة أول ”وحيد قرن هندي“ في العالم عن طريق التلقيح الصناعي (فيديو)

استقبلت حديقة حيوان ميامي، بولاية فلوريدا، أول ”وحيد قرن هندي“ في العالم يولد باستخدام التلقيح الصناعي.

وقال موظفو حديقة الحيوان إنهم سعداء بالولادة الأولى لهذا النوع من الحيوانات من خلال الإباضة المستحثة والتلقيح الصناعي. ويبدو أن العجل الوليد في صحة ممتازة وتم التقاط عدة صور مدهشة له وهو يبدأ أولى خطواته، وهو يتمايل في حظيرته.

ووفقًا لمسؤولي حديقة الحيوان، لم ينجح التكاثر الطبيعي، لذلك تم تقديم المساعدة على يد فريق من الخبراء المتخصصين في التكاثر الحيواني.

وقام الفريق بجمع السائل المنوي بطريقة اصطناعية من الأب ”سورو“ في 8 يناير 2018، وفي اليوم التالي قاموا بتلقيح الأم ”أكوتي“ بطريقة اصطناعية أيضًا.

وبمجرد أن أكد فريق الخبراء أن أكوتي أصبحت حاملًا تم إجراء فحوصات لها بالموجات فوق الصوتية بانتظام. وهذا الأمر ساعد الموظفين على مراقبة تطور العجل.

ونظرًا لأن تاريخ الحمل كان معروفًا بالضبط، فقد تمكن الموظفون من تقدير تاريخ الميلاد بدقة.

وقال المتحدث باسم حديقة الحيوان، رون ماجيل: ”نظرًا لاستخدام التلقيح الاصطناعي، كان علينا أولًا أن نجمع السائل المنوي من الذكر، وبمجرد القيام بذلك، كان علينا أن نثبّت الأنثى حتى لا يكون هناك خطر على الأطباء البيطريين الذين استخدموا بعد ذلك بعناية أداة تم إدخالها عن طريق المهبل، ووضعها على عنق الرحم حيث تم وضع السائل المنوي“.