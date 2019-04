ولادة أول ”وحيد قرن هندي“ في العالم عن طريق التلقيح الصناعي (فيديو)

View this post on Instagram

استقبلت حديقة حيوان ميامي، بولاية فلوريدا، أول "وحيد قرن هندي" في العالم يولد باستخدام التلقيح الصناعي. وقال موظفو حديقة الحيوان إنهم سعداء بالولادة الأولى لهذا النوع من الحيوانات من خلال الإباضة المستحثة والتلقيح الصناعي. ويبدو أن العجل الوليد في صحة ممتازة وتم التقاط عدة صور مدهشة له وهو يبدأ أولى خطواته، وهو يتمايل في حظيرته.